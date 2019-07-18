نهائي افريقيا الساعة كام.. اعرف موعد مباراة السنغال ضد الجزائر والقنوات الناقلة للقاء

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 بين السنغال ضد الجزائر والتي بالتأكيد سوف تكون محط أنظار العالم بأكلمه لمعرفة من هو بطل أفريقيا 2019، جديراً بالذكر أن منتخب الجزائر قد تأهل للنهائي على حساب نيجيريا الذي فاز أمس على نظيره تونس ليُصبح ترتيبه رسمياً في المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه، بينما تأهل منتخب السنغال على حساب تونس صاحب المركز الرابع بعد الفوز عليه بهدف دون رد.

السنغال ضد الجزائر

مشوار المنتخب الجزائري في بطولة أمم أفريقيا، فاز أمام كينيا 2-0، وأمام السنغال 1-0، وأمام تنزانيا 3-0 في إطار مباريات دور المجموعات، ليتأهل رسمياً لدور ال 16 ويُقابل منتخب غينيا ويُحقق فوز كبير بثلاثية نظيفة، وواجه منتخب ساحل العاج في دور ربع النهائي واستطاع الصعود لنصف النهائي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4-3، وقد تأهل للنهائي على حساب نيجيريا بعد الهدف القاتل لنجم المنتخب الجزائري رياض محرز.

بينما في مشوار منتخب السنغال للبطولة المُقامة حالياً في مصر فاز في أول مباراة له في إطار مباريات دور المجموعات بهدفين دون مقابل على حساب تنزانيا، وتلقي هزيمة أمام الجزائر 0-1 في ثاني مباراة له، واستطاع الفوز بثلاثية نظيفة أمام نظيره كينيا، ليتأهل رسمياً لدور ال 16 بعد أن حصل على 6 نقاط بترتيب الثاني في المجموعة الثالثة، واستطاع التأهل لدور ربع النهائي على حساب أوغندا 1-0، وقد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على نظيره بنين 1-0، وأخيراً تأهل للنهائي رسمياً بعد الفوز على نظيره تونس 1-0.

موعد مباراة السنغال والجزائر

من المُقرر أن يكون موعد مباراة السنغال والجزائر يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019 على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً طبقاً لتوقيت القاهرة، وسوف تُنقل مباراة السنغال ضد الجزائر بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1، وكذلك على قناة تايم سبورت الأرضية.

المباراة المناسبة توقيت مباراة نهائي أفريقيا 2019 القنوات الناقلة للقاء السنغال ضد الجزائر نهائي كأس أمم أفريقيا 2010 يوم الجمعة 19-7-2019

21:00 بتوقيت مصر.

22:00 بتوقيت السعودية. beIN SPORTS MAX HD1

تايم سبورت الأرضية.

وبشكل مفاجئ قد أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تغيير حكم مباراة السنغال والجزائر ليدير اللقاء بشكل رسمياً الحكم الكاميروني سيدي أليوم نيانت بدلاً من فيكتور جوميز، وحتى الآن لم يتم توضيح سبب هذا التغيير المفاجئ، وسوف نتابع معكم دقيقة بدقيقة كافة أحداث نهائي أمم أفريقيا 2019 عبر موقعنا بتنقية التايم لاين.

نتيجة مباراة المركز الثالث والرابع كأس أمم أفريقيا 2019

مباراة تحديد المركز الثالث والذي أُقيم مساء أمس الأربعاء على استاد السلام في التاسعة مساءً استطاع منتخب نيجيريا بشكل رسمي الحصول على المركز الثالث بعد الفوز أمس بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء بقدم أوديون إيغالو، ووفق إحصائيات منتخب نيجيريا في بطولة أمم أفريقيا حصل على المركز الثالث حتى الآن 8 مرات.