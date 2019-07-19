نهائي الأمم الإفريقية 2019 المحاربون يقارعون الأسود تعرف على موعد مباراة الجزائر والسنغال والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، التي ستنطلق الثامنة بتوقيت الجزائر التاسعة بتوقيت القاهرة، ويسعدنا أن نقدم لكم تفاصيل اللقاء المرتقب، وكل ما تريدون معرفته بشأن اللقاء ونتمنى أن يحوز المقال على إعجابكم.

تقام الليلة المباراة الختامية لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019، بين محاربي الصحراء واسود التيرانجا، ففي تمام الساعة 19:00 بتوقيت غر ينتش، تنطلق المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويسعى الفريقين للفوز باللقب القاري الكبير، الجزائر للمرة الثانية والسنغال للمرة الأولى في تاريخها.

موعد مباراة الجزائر والسنغال الليلة

المباراة توقيت المباراة ملعب المباراة السنغال * الجزائر 19:00 بتوقيت غر ينتش، 20:00 بتوقيت الجزائر،21:00 بتوقيت القاهرة أستاد القاهرة

القنوات الناقلة للمباراة الليلة بين الجزائر والسنغال

قنوات بي إن سبورت ماكسHD1 HD2 قناة الجزائر التردد الأرضي قناة تايم سبورت التردد الأرضي

المؤتمر الصحفي لجمال بلماضي قبل المباراة النهائية اليوم

التشكيل المتوقع للجزائر اليوم

حراسة المرمي : رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسي ماندي،مهدي زفان

خط الوسط: عدلان قديوره،أسماعيل بن ناصر،يوسف بلايلي.

الهجوم: رياض محرز، سفيان فيجولي، بغداد بونجاح.

حكم نهائي كأس الأمم الإفريقية2019

عينت لجنة الحكام بالاتحاد ألأفريقيي لكرة القدم الحكم الدولي الكاميروني (اليوم نيانت) لإدارة المباراة.

مقارنة بين منتخبي الجزائر والسنغال