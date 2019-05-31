“نهائي دوري أبطال أفريقيا”.. موعد مباراة الترجي مع الوداد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تقام مساء اليوم الجمعة 31 مايو 2019 مباراة العودة فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بطل نسخة 2017 فى مواجهة بطل نسخة 2018 على الملعب الأوليمبي بمدينة “رادس” فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة حصرياً على قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS HD1 ويعلق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولي، والمعلق المغربي جواد بده على القناة الصوتية الثانية.

وكانت مباراة الذهاب بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أحرز كوليبالي هدف الترجي فى الدقيقة 44 من الشوط الأول، بينما أحرز إبراهيم كومارا هدف التعادل للوداد فى الدقيقة 79 من المباراة، وكان جهاد جريشة الحكم المصري قد أدار مباراة الذهاب وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً كبيراً وقرر بعدها الاتحاد الأفريقي إيقافه لمدة 6 أشهر.

أما عن التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي أمام الوداد البيضاوي فيتكون من: “رامي الجريدي في حراسة المرمى، وخليل شمام، ومحمد علي اليعقوبي، وسامح الدربالي، وايمن بن محمد، وفوسيني كوليبالي، وفرانك كوم، وسعد بقير، ويوسف البلايلي، وانيس البدري، وجونيور لوكوزا”.

أما عن التشكيل المتوقع لفريق الوداد البيضاوي أمام الترجي التونسي فيضم كل من: “ايوب عملود في حراسة المرمى، ومحمد نهيري، وابراهيم كامارا، ويحي جبران، وصلاح الدين سعيدي، ووليد الكرتي، ومحمد اوناجم، وايمن حسوني، واسماعيل حداد”.

أما طاقم تحكيم مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 فيتكون من الحكم الدولي الجامبي باكاري جاساما، ويعاونه الثنائي السنغالي جبريل كامارا وماليك الحاجي سامبا، وسيكون الحكم الرابع البوتسواني جوشيا بوندو، أما حكم تقنية الـ VAR فهو الحكم الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

يكفى فريق الترجي التونسي حامل اللقب الموسم الماضي التعادل بدون أهداف أو الفوز بأي نتيجة لحصد اللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي والمرة الرابعة فى تاريخه، بينما يحتاج فريق الوداد المغربي التعادل الإيجابي بأكثر من 1-1 أو الفوز بأي نتيجة للفوز باللقب للمرة الثالثة فى تاريخه وفى حالة التعادل بنتيجة 1-1 يحتكم الفريقين إلى ضربات الترجيح من نقطة الجزاء.