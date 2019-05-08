نهائي دوري أبطال أوروبا | أبرز المعلومات عن ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

يقام نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب نادي أتليتكو مدريد بالعاصمة الإسبانية يوم 1 يونيو 2019 القادم، ويجمع النهائي ليفربول الإنجليزي مع مواطنه توتنهام وقمة إنجليزية بنكهة أوروبية، ليفربول حقق لقب تلك البطولة خمس مرات من ثمان مرات تأهل فيها للنهائي، نادي توتنهام يتواجد لأول مرة في النهائي ويبحث عن التتويج الأول بالبطولة الذهبية.

معلومات عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا له عدة أسماء منها: ملعب مدريد الأولمبي، وملعب واندا ميتروبوليتانو، وهو ملعب مملوك لبلدية مدريد، ويلعب عليه نادي أتليتكو مدريد كل مبارياته المحلية والقارية، تم انشاء الملعب عام 1994، بتكلفة 45 مليون يورو وكانت سعته 20 ألف متفرج، تم تجديد الملعب عام 2017 بتكلفة 245 مليون يورو وأصبحت سعته الآن 67 ألف متفرج.