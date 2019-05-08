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نهائي دوري أبطال أوروبا | أبرز المعلومات عن ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

يقام نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب نادي أتليتكو مدريد بالعاصمة الإسبانية يوم 1 يونيو 2019 القادم، ويجمع النهائي ليفربول الإنجليزي مع مواطنه توتنهام وقمة إنجليزية بنكهة أوروبية، ليفربول حقق لقب تلك البطولة خمس مرات من ثمان مرات تأهل فيها للنهائي، نادي توتنهام يتواجد لأول مرة في النهائي ويبحث عن التتويج الأول بالبطولة الذهبية.

معلومات عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا له عدة أسماء منها: ملعب مدريد الأولمبي، وملعب واندا ميتروبوليتانو، وهو ملعب مملوك لبلدية مدريد، ويلعب عليه نادي أتليتكو مدريد كل مبارياته المحلية والقارية، تم انشاء الملعب عام 1994، بتكلفة 45 مليون يورو وكانت سعته 20 ألف متفرج، تم تجديد الملعب عام 2017 بتكلفة 245 مليون يورو وأصبحت سعته الآن 67 ألف متفرج.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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