نهائي دوري أبطال أوروبا | موعد مباراة ليفربول وتوتنهام وتردد القنوات المفتوحة الناقلة للقاء

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، اللقاء المُقرر إقامته يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، واستطاع ليفربول أن يصعد لنهائي دوري الأبطال في مباراة العودة على ملعب أنفليد بأربعة أهداف دون مقابل، في حين تلقي 3 أهداف دون مقابل أمام برشلونة في الكامب نو، لتُصبح نتيجة لقاء الذهاب والعودة 4/3 لصالح ليفربول، بينما توتنهام في مباراة الذهاب هُزم أمام أياكس بهدف دون مقابل، في حين استطاع الفوز في لقاء العودة خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتصبح النتيجة 3-3، مستفيداً توتنهام بتسجيله بهدفين خارج أرضه ويتأهل للنهائي.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية مباراة ليفربول ضد توتنهام ومن المُقرر إقامة اللقاء غداً السبت الموافق 1-6-2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام العاشرة بتوقيت مساءً بتوقيت السعودية، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام لحظة بلحظة فور بدايتها.

المباراة توقيت المباراة حكم اللقاء القناة الناقلة للقاء توتنهام ضد ليفربول 21:00 بتوقيت مصر.

22:00 بتوقيت السعودية. الحكم السلوفيني دامر سكومينا bein sport 1 HD

bein sport 2 HD

bein sport 3 HD

bein sport 4 HD

الجدير بالذكر أن هذه المرة هي المرة الثانية التي يصعد فيها الليفر لنهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، وقد هُزم ليفربول النهائي الماضي أمام ريال مدريد بهدف مقابل 3 أهداف، ويسعي الليفر لحصد اللقب السادس في تاريخه، بينما توتنهام لم يُتوج من قبل بدوري الأبطال، وسوف تشهد المباراة تنافس قوي من قبل الفريقين.

تردد القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة ليفربول وتوتنهام

ونستعرض معكم الآن أبرز القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة توتنهام ضد ليفربول، والتي يُمكنكم متابعتها أيضاً بدلاً من بين سبورت بجودة عالية ودون تقطيع.

القمر الصناعي القناة الناقلة التردد أسترا ZDF HD 11369 هوت بيرد ZDF HD 11054 أسترا A 3 ارينا سبورت 2 11798

علماً بأن قناة ZDF HD على القمر الصناعي هوت بيرد تتوقف في بعض الأحيان، ويُفضل مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام على قناة ZDF HD على القمر الصناعي أسترا بدلاً من الهوت بيرد.

توقعات نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام من البرازيلي رونالدو

وفي تغريدة تم نشرها على الحساب الرسمي لدوري الأبطال، بتوقع البرازيلي رونالدو عن نتيجة مباراة ليفربول ضد توتنهام، وقد توقع فوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف لتوتنهام، الجدير بالذكر أن هذا النهائي هو السابع في تاريخ دوري الأبطال والذي يجمع بين فريقين من نفس فرق الدوري الإنجليزي، بين ليفربول صاحب 5 ألقاب للدوري الإنجليزي وتوتنهام الذي يبحث في هذا اللقاء عن أول لقب له في تاريخ دوري الأبطال.

وعن جاهزية روبيرتو فيرمينو فقد أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب عن جاهزيته لنهائي دوري الأبطال، بينما حتى الآن لم يتضح إذا كان سيبدأ منذ بداية المباراة أم لا، وسوف يقوم موقع كلمة دوت أورج بتغطية اللقاء فور بدايته لحظة بلحظة بتقنية التايم لاين.

من هو الحكم السلوفيني الذي سوف يقود تحكيم اللقاء غداً ؟

يبلغ الحكم السلوفيني دامير سكومينا من العمر 42 عاماً، وتُعد من أهم اللقاءات التي خاضها طوال مسيرته التحكيمية بين البرازيل والكاميرون في إطار مسابقة الألعاب الأولمببية منذ 11 عام، وتم اعتماده كحكم دولي منذ أكثر من 17 عام، وأحد المباريات الهامة أيضاً التي خاض تحكيمها بين مانشستر يوناتيد وأياكس في إطار المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي.