موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة

سيكون ملعب الوندا ميتروبوليتا ملعب فريق اتلتيكو مدريد الإسباني محط أنظار جماهير كرة القدم من كل حدب وصوب من أجل متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين ليفربول وتوتنهام في مباراة إنجليزية خالصة بطعم أوروبي، حيث سيُتوج أحد الفريقين بلقب أميرة البطولات الأوروبية، وهو بالطبع ما سيسعد جماهير الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم.

ليفربول بقيادة فنية ألمانية ليورجن كلوب تمكن من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد أن تمكن من إقصاء فريق برشلونة الإسباني، الفريق الإنجليزي تمكن من الفوز برباعية نظيفة على فريق برشلونة في مباراة الإياب، بعد أن خسر في مباراة الذهاب في برشلونة بثلاثية نظيفة، ليتواجد رفقاء الدولي المصري محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، ويقتربون من تحقيق حلم التتويج بالكأس ذات الأذنين.

أما فريق توتنهام اللندني بقيادة الأرجنتيني بوتشيتينو نجح في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق ريمونتادا تاريخية على حساب اياكس أمستردام الهولندي، الفريق الإنجليزي خسر في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره بهدف دون رد، وفي الشوط الأول من مباراة الذهاب خرج مهزوماً بهدفين نظيفين، ليقترب الفريق الهولندي من الذهاب للمباراة النهائية، لكن لوكاس مورا كان له رأي آخر، حيث أنقذ فريقه من الخروج من دوري الأبطال،واستطاع أن يسجل هاتريك في مرمى اياكس، ليكون توتنهام اللندني في المباراة النهائية أمام مواطنه ليفربول.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ليفربول وتوتنهام

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين ليفربول وتوتنهام مساء يوم السبت الموافق الأول من يونيو القادم، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

وسيتم النقل الحي والمباشر لنهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنهام وليفربول مساء يوم السبت الأول من يونيو من خلال شبكة قنوات bein SPORTS.