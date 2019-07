كاف يتخذ قرارا قويا بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

أعلن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طبيعة مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية وأنهما سيكونان من مباراة واحدة.

مباراة واحدة نهائي دوري الأبطال ونهائي الكونفيدرالية

ونشر أحمد أحمد على موقع التغريدات القصيرة تويتر ما يفيد أن (كاف) اتخذ قرارًا جديا؛ وهو من مباراة واحدة يكون فيها نهائي دوري الأبطال ونهائي الكونفيدرالية.

تويتة أحمد أحمد رئيس الكاف

وكتب أحمد رئيس الاتحاد على حسابه الجديد: «المكتب التنفيذي في الكاف اتخذ قرارًا قويًا بأن يكون نهائي دوري الأبطال ونهائي الكونفيدرالية من مباراة واحدة».

Huge decision that @CAF_Online’s #exco took today : the #CAFChampionsleague and #CAFConfederationsCup finals will be now played on a single game. #Football #CAF

وأكد المعلومة أحد المصادر المسئولة باتحاد الكرة.

إعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويذكر أن “كاف” قرر إعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2019 وكانت بين ناديي الترجي التونسي والوداد المغربي وهي لم يتحدد لها حتى الآن موعدا ، ويذكر أن حقق نادي الزمالك لقب الكونفدرالية لنسخة العام ذات 2019.

زيادة المنتخبات في نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات

وفي نفس السياق قرر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي أن تزاد عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للسيدات إلى 12 فريقا بدلا من 8 منتخبات.