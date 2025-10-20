نهائي شرس وغير متوقع .. موعد مباراة الارجنتين والمغرب كأس العالم للشباب 2025

يستعد جماهير ومشجعي منتخب المغرب لمشاهدة أقوى وأهم المواجهات في مسيرة المنتخب الكروية في بطولة كأس العالم للشباب لموسم 2025 المقامة في تشيلي حاليًا، حيث يواجه المنتخب المغربي المنتخب الارجنتيني في نهائي البطولة المميزة، لنتعرف سويًا على موعد مباراة الارجنتين والمغرب المنتظرة وما هي القنوات الناقلة لأحداثها بالتفصيل.

مباراة نهائية نارية بين المغرب والارجنتين

يستعد منتخب المغرب في تلك اللحظات لموجهة خصمه القوي المنتخب الارجنتيني بعد دقائق معدودة وهي المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للشباب موسم 2025، حيث فاز المغربي على عدد من المنتخبات القوية منذ أن بدأت البطولة للموسم الحالي، أما عن موعد مباراة الارجنتين والمغرب النهائية والتي ستقام في تشيلي حاليًا حيث تلعب المباراة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 وذلك في المواعيد التالية:

تلعب المباراة في تمام الساعة 12 من منتصف الليل اليوم وذلك بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

كما تلعب المباراة في تمام الساعة 2 فجرًا من اليوم بتوقيت مصر والسعودية.

وأخيرُا تقام المباراة في تمام الساعة 3 فجرًا بتوقيت الامارات.

أين سنشاهد المباراة اليوم

يمكن مشاهدة المباراة على قناة BeIN Sport المفتوحة المجانية على القمر الصناعي النايل سات بشكل حصري ورسمي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كما يمكن مشاهدة المباراة على قناة المغربية الرياضية الأرضية TNT أيضًا.

يمكن ايضًا مشاهدة المباراة على قناة بي إن سبورت الرياضية بالمجان على القناة على موقع اليوتيوب من خلال شبكة الإنترنت.