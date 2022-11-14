نهائي كأس السودان 2022.. تعرف على موعد مباراة الهلال والأهلي الخرطوم والقنوات الناقلة

يُكشف اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 عن بطل كاس السودان 2022 عندما يلتقي نادي الهلال العاصمي مع نادي الأهلي الخرطوم على ملعب الهلال في المباراة النهائية، نادي الهلال هو ثاني الأندية الأكثر فوزًا بكأس السودان بعدد 7 ألقاب ويبحث اليوم عن اللقب الثامن، في حين يدخل الأهلي الخرطوم مباراة نهائي كأس السودان 2022 اليوم للبحث عن التتويج باللقب الأول.

موعد مباراة الهلال والأهلي الخرطوم في نهائي كأس السودان 2022 والقنوات الناقلة