نهائي كأس السودان 2022.. تعرف على موعد مباراة الهلال والأهلي الخرطوم والقنوات الناقلة
يُكشف اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 عن بطل كاس السودان 2022 عندما يلتقي نادي الهلال العاصمي مع نادي الأهلي الخرطوم على ملعب الهلال في المباراة النهائية، نادي الهلال هو ثاني الأندية الأكثر فوزًا بكأس السودان بعدد 7 ألقاب ويبحث اليوم عن اللقب الثامن، في حين يدخل الأهلي الخرطوم مباراة نهائي كأس السودان 2022 اليوم للبحث عن التتويج باللقب الأول.
موعد مباراة الهلال والأهلي الخرطوم في نهائي كأس السودان 2022 والقنوات الناقلة
- كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة الهلال والأهلي الخرطوم مباشرة اليوم في نهائي كأس السودان 2022 عبر قناة النيلين الرياضية.
- بخصوص أداء الفريقين هذا الموسم، الهلال أم درمان يُقدم موسم جيد، ويأتي الأزرق ثانيًا في جدول ترتيب الدوري السوداني وله مباراة مؤجلة نقاطها تمنحه الصدارة، الأهلي الخرطوم في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري حاليا.
- الهلال يرتدي الزي الأبيض اليوم، في حين يرتدي أهلي الخرطوم الزي الأحمر.
- موعد مباراة نهائي الكأس 2022 اليوم الاثنين في الأوقات التالية:
– الساعة 7.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
– الساعة 8.30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
– 5.30 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد.
– الساعة 4.30 مساء بتوقيت بريطانيا.
– الساعة 11.30 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.
– الساعة 3.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.