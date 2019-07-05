نهائي كأس العالم للسيدات.. موعد مباراة أمريكا وهولندا والقنوات الناقلة

ننشر موعد مباراة أمريكا وهولندا في نهائي كأس العالم للسيدات المقرر لها مساء يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2019، وتقام المباراة على ملعب غروباما في مدينة ليون الفرنسية، ونقدم لكم الآن كل أخبار المباراة النهائية لمونديال السيدات، وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات هو حامل اللقب والأكثر تتويجا بالبطولة بعدد 3 ألقاب، منتخب هولندا للسيدات لم يحقق اللقب من قبل، وأول مرة يصل للمباراة النهائية، هذا ونقدم لكم موعد النهائي بتوقيت هولندا وفرنسا والسويد وألمانيا وبلجيكا، وبتوقيت أمريكا وكندا، وبتوقيت السعودية والإمارات والكويت والعراق.

منتخب هولندا تأهل للمباراة النهائية من مونديال السيدات 2019 بعدما تغلب في قبل النهائي على منتخب السويد بنتيجة 1-0، منتخب أمريكا للسيدات تأهل للمباراة النهائية بعدما فاز على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، يذكر أن منتخب هولندا قد أنهى دور المجموعات بطلا للمجموعة الخامسة، ومنتخب أمريكا أنهى هذا الدور بطلا للمجموعة السادسة، يذكر أن المنتخبين قد فارا بكل مبارياتهما في المونديال حتى الوصول للمباراة النهائية.

موعد مباراة أمريكا وهولندا في نهائي كأس العالم للسيدات 2019 والقنوات الناقلة لها

بخصوص قنوات تذيع مباراة نهائي مونديال السيدات 2019 فسوف تكون المباراة منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة bein sports HD4، وتقدم القناة تغطية شاملة لتلك المباراة الهامة والمرتقبة، وقد حققت النسخة الحالية من مونديال السيدات نجاح كبير جدا، موعد مباراة أمريكا وهولندا للسيدات 2019 الأحد سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت هولندا وفرنسا وألمانيا والسويد.

الساعة 3 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.