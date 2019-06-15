نهائي كأس العالم للشباب.. موعد مباراة كوريا الجنوبية وأوكرانيا تحت 20 سنة والقنوات المفتوحة الناقلة

نقدم موعد مباراة كوريا الجنوبية وأوكرانيا للشباب النهائية في كأس العالم تحت 20 سنة والمقرر لها مساء اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2019، ونقدم لكم أهم أخبار تلك المقابلة، كما نقدم أسماء القنوات الناقلة للمباراة النهائية حيث ستكون منقولة على قناة مفتوحة مجانية، ويعتبر منتخب كوريا للشباب هو ثالث منتخب آسيوي يصل لنهائي كأس العالم تحت 20 سنة، وسبقه من قبل كلا من قطر واليابان، لكن منتخب كوريا ينتظره اليوم إنجاز تاريخي، حيث في حال فوزه سيكون أول منتخب آسيوي يفوز بتلك البطولة تاريخيا.

تقام مباراة كوريا الجنوبية وأوكرانيا للشباب اليوم السبت على ملعب فيدزيفا في مدينة لودز البولندية، ويتسع هذا الملعب لعدد 18 ألف متفرج، منتخب كوريا الجنوبية للشباب ممثل آسيا في المباراة النهائية تغلب في الدور قبل النهائي على منتخب الإكوادور 1-0، وبنفس النتيجة تغلب منتخب أوكرانيا على نظيره الإيطالي، يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية مر من دور المجموعات لدور 16 بوصفه وصيف المجموعة السادسة، متفوقا على منتخب البرتغال بطل أوروبا الذي غادر البطولة من دور المجموعات.

موعد مباراة كوريا الجنوبية وأوكرانيا للشباب اليوم والقنوات الناقلة لنهائي كأس العالم

بخصوص قنوات تذيع البث المباشر لمباراة كوريا الجنوبية وأوكرانيا للشباب النهائية فسوف تكون المباراة منقولة على قناة bein sports المفتوحة، حيث سيتمكن الجميع في كل أنحاء العالم من مشاهدة المباراة بجودة جيدة عبر تلك القناة مجانا، وتردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على قمر النايل سات هو 12765 عمودي، حكم المباراة سيكون الدولي الأمريكي إسماعيل الفاتح، موعد المباراة اليوم السبت سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وكل دول وسط أوروبا.