نهائي كأس العرب للشباب 2022.. تعرف على موعد مباراة السعودية ومصر تحت 20 القادمة

بواسطة محمود عطا الله
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ضمن المنتخب السعودي تحت 20 سنة مكانه في موعد نهائي كأس العرب للشباب 2022 بأبها، حيث يدافع المنتخب السعودي عن لقبه، وينتظر في المباراة النهائية المنتخب الفائز من لقاء مصر والجزائر للشباب، منتخب السعودية للشباب فاز ببطولة كأس العرب مرتين، نفس عدد ألقاب المنتخب المغربي، في حين فاز المنتخب المصري للشباب بتلك البطولة مرة واحدة مثل تونس والعراق والسنغال، منتخب الجزائر حقق المركز الثاني مرتين.

موعد نهائي كأس العرب للشباب 2022 مباراة السعودية ومصر القادمة

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، أن موعد نهائي كأس العرب للشباب 2022 مباراة السعودية ومصر تحت 20 سنة سوف يكون يوم السبت 6 أغسطس 2022 وتبدأ عند الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية، 3 عصرا بتوقيت مصر، تُقام المباراة النهائية على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومصر تحت 20 في نهائي كأس العرب للشباب 2022 هي قنوات السعودية الرياضية، قناة أون تايم سبورت المصرية، كما تذيع المباراة النهائية للبطولة العربية كل القنوات الرياضية للدول العربية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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