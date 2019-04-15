نهائي كأس زايد 2019.. موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي، والقنوات الناقلة لقمة العرب

تنتظر كل الجماهير العربية موعد نهائي كأس العرب 2019 والذي يجمع بين الهلال السعودي ونادي النجم الساحلي التونسي، وتقام المباراة النهائية للبطولة العربية على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات، حيث من المرتقب أن يكون الملعب كامل العدد بالجماهير السعودية والتونسية، هذا ونقدم لكم الآن كل أخبار المقابلة، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي مباشرة على الهواء، حيث تذيع المباراة النهائية قناة مفتوحة مجانية، كما سنقدم لكم موعد النهائي بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر، وبتوقيت فرنسا وألمانيا وإيطاليا هولندا وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي

نادي الهلال السعودي، نجح في التأهل لمباراة نهائي كأس زايد 2019، بعد التغلب في قبل النهائي على فريق الأهلي السعودي، حيث فاز الهلال في الذهاب 1-0، بينما فاز الأهلي في الإياب بنفس النتيجة، وفي ركلات الجزاء الترجيحية، فاز الهلال بنتيجة 3-2، من المرتقب أن تكون المباراة النهائية عبارة عن مهرجان رياضي عربي كبير، بخصوص قنوات تذيع مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي مباشرة، فسوف تذيع اللقاء قناة أبوظبي الرياضية 1، الناقل الحصري لكل مباريات البطولة.

موعد مباراة الهلال والنجم في نهائي كأس زايد 2019

النجم الساحلي التونسي، تأهل لنهائي البطولة العربية 2019، بعد الفوز على المريخ السوداني، حيث فاز النجم بتونس بنتيجة 1-0، قبل أن تنتهي مباراة العودة بنتيجة 0-0، ليتأهل النجم للنهائي، موعد مباراة الهلال والنجم النهائية بالإمارات ستكون يوم الخميس 18 أبريل 2019، فتابعونا مع تفاصيل جديدة.

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