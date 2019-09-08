نهائي كأس مصر| التشكيل الرسمي للزمالك وبيراميدز اليوم







تقام مباراة نهائي كأس مصر بين فريق الزمالك وفريق بيراميدز في النسخة 87 على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية وبحضور 20 ألف من الجماهير، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019.







تشكيل الزمالك في نهائي كأس مصر

مباراة نهائي كأس مصر يأتي فيها المدير الفني للزمالك الصربي ميتشو بتشكيل على النحو التالي:







حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد وساسي وأشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

والبدلاء: محمد أبو جبل – عبد الله جمعة – محمد أونجم – عمر السعيد – محمود حمدي الونش – إمام عاشور – خالد بو طيب.

تشكيل بيراميدز في نهائي كأس مصر







أما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي

خط الوسط: عماد نبيل دونجا – إسلام عيسى – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن- إيريك تراوري

خط الهجوم: جون آنتوي