نهائي كأس مصر 2022.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

يستضيف استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس 21 يوليو 2022، مباراة نهائي كأس مصر، التي تجمع بين كبار لعبة كرة القدم في مصر “الأهلي والزمالك”، بطولة كأس مصر هي البطولة الأقدم في لعبة كرة القدم بالقارة الإفريقية، حيث انطلقت لأول مرة عام 1921، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بتوقيت السعودية والإمارات وقطر، بتوقيت الكويت، بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا وإنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر اليوم “مباراة الأهلي والزمالك”

النادي الأهلي هو حامل اللقب، بعد فوزه في نهائي النسخة الماضية على الجيش، النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا ببطولة كأس مصر بعدد 37 لقب، وحصل الأهلي على المركز الثاني 15 مرة، نادي الزمالك أكثر الأندية فوزًا بكأس مصر، حيث فاز بنهائي الكأس من قبل 27 مرة، وجاء الزمالك ثانيًا 13 مرة، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر اليوم الخميس هي قناة أون سبورت، المعلق مدحت شلبي وبلال علام.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم “نهائي كأس مصر 2022”

تغلب النادي الأهلي في مباراة قبل نهائي الكأس على فريق بتروجيت بهدفين دون رد، في حين تغلب نادي الزمالك في قبل النهائي على أسوان بهدفين لهدف، أهم الخبراء لا يمكنهم توقع نتيجة نهائي كأس مصر اليوم، موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الخميس والمباراة النهائية في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 9 مساء بتوقيت ألمانيا ومصر والسويد وفرنسا.

الساعة 8 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 3 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.