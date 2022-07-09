نهائي ويمبلدون 2022.. تعرف على موعد مباراة ديوكوفيتش وكيريوس والقنوات الناقلة
يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع الأسترالي كيريوس الأحد 10 يوليو 2022 في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس 2022 إحدى بطولات الجراند سلام، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة نهائي ويمبلدون 2022 بين ديوكوفيتش وكيريوس، كما نُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش هو حامل لقب ويمبلدون، في حين يتواجد كيريوس لأول مرة في نهائي إحدى بطولات الجراند سلام.
موعد مباراة ديوكوفيتش وكيريوس في نهائي ويمبلدون والقنوات الناقلة
بخصوص القنوات الناقلة لمباراة نهائي ويمبلدون 2022، سوف تكون المباراة منقولة على قناة bein sports 5، موعد مباراة ديوكوفيتش وكيريوس عند الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت جرينتش.
ديوكوفيتش وكيريوس وجهًا لوجه
- تقابل البطلان مرتين من قبل، المباراتين كانتا عام 2017 على الملاعب الصلبة وفاز كيريوس في المبارتين، الأولى كانت في بطولة إنديان ويلز بكاليفورنيا والثانية كانت في بطولة المكسيك.
- مجموع الجوائز المالية: ديوكوفيتش حصد 157 مليون دولار، كيريوس حصد 10 مليون دولار.
- عدد البطولات التي حققها كل لاعب: ديكوفتش حقق 87 بطولة، كيريوس حقق 6 ألقاب.
- التصنيف العالمي الحالي: ديوكوفيتش الثالث، كيريوس رقم 40.