نهائي ويمبلدون 2022.. تعرف على موعد مباراة ديوكوفيتش وكيريوس والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة ديوكوفيتش وكيريوس في نهائي ويمبلدون 2022 موعد مباراة ديوكوفيتش وكيريوس في نهائي ويمبلدون 2022

يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع الأسترالي كيريوس الأحد 10 يوليو 2022 في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس 2022 إحدى بطولات الجراند سلام، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة نهائي ويمبلدون 2022 بين ديوكوفيتش وكيريوس، كما نُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش هو حامل لقب ويمبلدون، في حين يتواجد كيريوس لأول مرة في نهائي إحدى بطولات الجراند سلام.

1 موعد مباراة ديوكوفيتش وكيريوس في نهائي ويمبلدون والقنوات الناقلة
2 ديوكوفيتش وكيريوس وجهًا لوجه

موعد مباراة ديوكوفيتش وكيريوس في نهائي ويمبلدون والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة نهائي ويمبلدون 2022، سوف تكون المباراة منقولة على قناة bein sports 5، موعد مباراة ديوكوفيتش وكيريوس عند الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت جرينتش.

ديوكوفيتش وكيريوس وجهًا لوجه

  • تقابل البطلان مرتين من قبل، المباراتين كانتا عام 2017 على الملاعب الصلبة وفاز كيريوس في المبارتين، الأولى كانت في بطولة إنديان ويلز بكاليفورنيا والثانية كانت في بطولة المكسيك.
  • مجموع الجوائز المالية: ديوكوفيتش حصد 157 مليون دولار، كيريوس حصد 10 مليون دولار.
  • عدد البطولات التي حققها كل لاعب: ديكوفتش حقق 87 بطولة، كيريوس حقق 6 ألقاب.
  • التصنيف العالمي الحالي: ديوكوفيتش الثالث، كيريوس رقم 40.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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