نهائي ويمبلدون 2022.. تعرف على موعد مباراة ديوكوفيتش وكيريوس والقنوات الناقلة

يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع الأسترالي كيريوس الأحد 10 يوليو 2022 في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس 2022 إحدى بطولات الجراند سلام، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة نهائي ويمبلدون 2022 بين ديوكوفيتش وكيريوس، كما نُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش هو حامل لقب ويمبلدون، في حين يتواجد كيريوس لأول مرة في نهائي إحدى بطولات الجراند سلام.

موعد مباراة ديوكوفيتش وكيريوس في نهائي ويمبلدون والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة نهائي ويمبلدون 2022، سوف تكون المباراة منقولة على قناة bein sports 5، موعد مباراة ديوكوفيتش وكيريوس عند الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت جرينتش.

ديوكوفيتش وكيريوس وجهًا لوجه