جدول مباريات الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 المجموعة الأولى

انتهت منذ قليل، مراسم سحب قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث تأهل إلى تلك المرحلة 12 منتخبًا، يتأهل منهم أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات المونديال، بينما يتأهل المنتخب الخامس للملحق العالمي.

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هذا ونستعرض من خلال التقرير مجموعة الإمارات في تصفيات مونديال 2022 عن القارة الآسيوية، حيث وضع تصنيف القرعة منتخب الإمارات في المستوى الثالث مع منتخب السعودية، هذا وتأمل جماهير منتخب الإمارات في تأهل منتخبها للمونديال تحت قيادة الهولندي المخضرم بيرت فان مارفيك.

مجموعة الإمارات في تصفيات كأس العالم آسيا 2022

ظهرت منذ قليل نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، حيث جاء المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى القوية مع منتخبات إيران وكوريا الجنوبية، وجاء في مجموعة الإمارات منتخبات سوريا والعراق ولبنان، يذكر أنه نتجت عن القرعة مجموعتين، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يصعد بنهاية التصفيات بطل ووصيف كل مجموعة للمونديال.

جدول مباريات الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

تبدأ مواعيد مباريات الإمارات القادمة يوم 2 سبتمبر القادم بمواجهة لبنان، وفي السابع من نفس الشهر يلتقي المنتخب الإماراتي مع سوريا، وفي السابع من أكتوبر يحل المنتخب الإماراتي ضيفًا على منتخب إيران، وبعد خمسة أيام يواجه منتخب الإمارات منتخب العراق، يوم 11 نوفمبر يستضيف منتخب الإمارات نظيره منتخب كوريا الجنوبية في نهاية الدور الأول.