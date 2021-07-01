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جدول مباريات الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 المجموعة الأولى

بواسطة محمود عطا الله
مجموعة الإمارات في تصفيات كأس العالم مجموعة الإمارات في تصفيات كأس العالم

انتهت منذ قليل، مراسم سحب قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث تأهل إلى تلك المرحلة 12 منتخبًا، يتأهل منهم أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات المونديال، بينما يتأهل المنتخب الخامس للملحق العالمي.
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هذا ونستعرض من خلال التقرير مجموعة الإمارات في تصفيات مونديال 2022 عن القارة الآسيوية، حيث وضع تصنيف القرعة منتخب الإمارات في المستوى الثالث مع منتخب السعودية، هذا وتأمل جماهير منتخب الإمارات في تأهل منتخبها للمونديال تحت قيادة الهولندي المخضرم بيرت فان مارفيك.

1 مجموعة الإمارات في تصفيات كأس العالم آسيا 2022
2 جدول مباريات الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

مجموعة الإمارات في تصفيات كأس العالم آسيا 2022

ظهرت منذ قليل نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، حيث جاء المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى القوية مع منتخبات إيران وكوريا الجنوبية، وجاء في مجموعة الإمارات منتخبات سوريا والعراق ولبنان، يذكر أنه نتجت عن القرعة مجموعتين، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يصعد بنهاية التصفيات بطل ووصيف كل مجموعة للمونديال.

جدول مباريات الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

تبدأ مواعيد مباريات الإمارات القادمة يوم 2 سبتمبر القادم بمواجهة لبنان، وفي السابع من نفس الشهر يلتقي المنتخب الإماراتي مع سوريا، وفي السابع من أكتوبر يحل المنتخب الإماراتي ضيفًا على منتخب إيران، وبعد خمسة أيام يواجه منتخب الإمارات منتخب العراق، يوم 11 نوفمبر يستضيف منتخب الإمارات نظيره منتخب كوريا الجنوبية في نهاية الدور الأول.

مواعيد مباريات الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا
الموعد المباراة
2 سبتمبر 2021 مباراة لبنان والإمارات
7 سبتمبر 2021 مبارة الإمارات وسوريا
7 أكتوبر 2021 مباراة إيران والإمارات
12 أكتوبر 2021 مباراة العراق والإمارات
11 نوفمبر 2021 مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية
16 نوفمبر 2021 مبارة الإمارات ولبنان
27 يناير 2022 مباراة سوريا والإمارات
1 فبراير 2022 مباراة الإمارت وإيران
24 مارس 2022 مباراة الإمارات والعراق
29 مارس 2022 مبارة كوريا والإمارات
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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