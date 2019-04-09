نهاية موسم سعد سمير مع الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يُعلن تفاصيل الإصابة

أعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة نجم دفاع الفريق سعد سمير، حيث أكد أن اللاعب قد تعرض لقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، وجزع في الرباط الداخلي والخرجي للركبة، وأضاف مدير الكرة أن اللاعب سيغيب عن الفريق لمدة ثلاثة شهور كاملة، مما يعني أن اللاعب سيغيب حتى نهاية الموسم الكروي الحالي 2019، وسيغيب في وقت هام جدا للفريق والذي يسعى إلى المنافسة على دوري وكأس مصر.

مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، قال أنه تم عرض سعد سمير على الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس الهيئة الطبية بالنادي، والذي أكد أن إصابة اللاعب لن تحتاج إلى تدخل جراحي، وان العلاج سيكون من خلال التأهيل، هذا ويدرس النادي الأهلي سفر سعد سمير لألمانيا ليخوض جزء من برنامج التأهيل هناك، على أن يستكمل باقي البرنامج في مصر، ليعود بسرعة للملاعب.

إصابة سعد سمير، كانت خلال لقاء الفريق الأخير في البطولة الأفريقية أمام ماميلودي صن داونز، والتي غادرها اللاعب مصابا في الشوط الأول، يذكر أن الأهلي قد خسر تلك المباراة بنتيجة 0-5.

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