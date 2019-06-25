نيمار يصل إلى اتفاق مبدئي مع برشلونة للعودة لصفوف البلوجرانا وتخفيض 16 مليون يورو من راتبة السنوي

تناولت وسائل الإعلام خبر عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق الكتالوني برشلونة، وذلك بعد مفاوضات كبيرة في الأسابيع الماضية وعبر نيمار عن رغبته في العودة إلى برشلونة مرة أُخرى بعد فشل تجربته مع الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان واختفاء نيمار عن الأضواء منذ خروجه من برشلونة من الباب المظلم.

نيمار إلى برشلونة

وصل برشلونة إلى اتفاق مبدئي مع نيمار بعد أن أبدى رغبته الكبيرة في العودة إلى صفوف البارشا والتنازل عن القضية التي رفعها عن برشلونة، والاعتذار العلني لجمهور برشلونة عما بدر منه والخروج بهذا الشكل والرحيل عن الفريق، وتبقى إدارة الفريق الباريسي هي الفيصل في المفاوضات فكانت قد اشترت نيمار بمبلغ 222 مليون يورو قيمة كسر الشرط الجزائي في عقد نيمار، وبعد انخفاض قيمة نيمار التسويقية يريد رئيس نادي باريس سان جيرمان تحقيق أكبر استفادة من بيع النجم البرازيلي لتعويضه بلاعبين كبار لمساعدة باريس في الوصول إلى منصات التتويج ويمكن أن يدخل في الصفقة أحد هؤلاء الثلاث من برشلونة وهما الفرنسي عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي أو البرازيلي فيليب كوتنهو الذي ترغب جماهير باريس في التعاقد معه.

رغبة نيمار

تعد رغبة نيمار عامل كبير جداً في حسم الصفقة في حالة بيعه رسميا من النادي الباريسي، وكشفت صحيفة سبورت أن صاحب ال 27 عاماً أبلغ برشلونة رسميا برغبته في العودة والموافقة على كل الشروط التي وضعتها ادارت البارسا:

#ExclusivaSPORT 💣 ¡Neymar ACEPTA la oferta del Barça! 🤝 Firmará por cinco temporadas cobrando casi la mitad que en el PSG 💶 ➡️ https://t.co/ztdIVcFtW5 pic.twitter.com/Xzp875jsKs — Diario SPORT (@sport) June 25, 2019

وبهذا أصبح نيمار على بعد خطوات من النادي الكتالوني.

أهمية صفقة نيمار بالنسبة لبرشلونة

تعتبر صفقة نيمار لبرشلونة بعيداً عن المشكلات التي حدثت مع نيمار فهي صفقة من العيار الثقيل في ظل تواجد ريال مدريد في السوق وعمل صفقات كبيرة على رأسها ايدين هازارد وتدعيم صفوف الفريق بكبار النجوم، ويحتاج برشلونة لخدمات نيمار ليعود المثلث الهجومي الذي أرعب أوروبا من جديد بالإضافة إلى خدمات اللاعبين الجدد وتطوير المنظومة التي فشلت في الحصول على دوري أبطال أوروبا في أقرب المناسبات والخسائر الكبيرة المتكررة في نهائيات دوري الأبطال، ويحتاج برشلونة لنيمار لتكملة مسيرة الأرجنتيني ليونيل ميسي فلا يوجد في الفريق النجم الكبير الذي تعول عليه الجماهير بعد اعتزال الأسطورة ليونيل ميسي.