نيمار يغيب عن كوبا أمريكا ويواجه عقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات بعد الفضيحة الاخلاقية والاعتداء على عارضة الأزياء

نيمار يتعرض للكثير من المصائب دفعة واحدة وذلك بعد أن تطورت قضية اعتداء نيماء على عارضة الأزياء في فرنسا، وكان قد نفى نيمار أنه كان قد اعتدى عليها وأن مقابلتهم في الفندق كانت باتفاق بين الطرفين وأظهرت عارضة الأزياء ترينداد فيديو اليوم وهي تتعارك مع نيمار في الفندق وتظهر في الفيديو وهي تضربه وتقول له أنها لم تنسى ما حدث بينهم في الأمس وظل نيمار يهدئ من روعها ويعتذر منها.

فضيحة نيمار

فضحت عارضة الأزياء ترينداد لاعب كرة القدم نيمار وقدمت بلاغ اغتصاب ضده، ونفى نيمار ذلك الأمر التي أكدته عارضة الأزياء بفيديو مدته 7 دقائق قدمته للمحكمة وقال والد نيمار أن ابنه تعرض للخداع وأن ما حدث بينهم في الفندق قبل الفيديو بيوم كان بالاتفاق وأن هذا الفيديو لا يثبت شئ، واعترف نيمار بأنه تلاقى مع ترينداد بالتراضي ونفى تماما الاعتداء عليها، وذلك بعد أن نفى معرفته بها قبل 15 يوم من الشكوى وأكد المحامي المختص في القانون الجزائي ليوناردو بانتالياو، لوكالة “فرانس برس” أن نيمار يواجه عقوبة السجن ما بين سنة إلى 5 سنوات اذا تم اثبات الجريمة عليه وهذا ما ينص عليه القانون البرازيلي.

نيمار يغيب عن كوبا امريكا

المصائب تتكدس فوق رأس نيمار حيث تعرض نيمار للإصابة بالأمس في مباراة منتخب البرازيل ومنخب قطر التحضيرية لبطولة كوبا امريكا وخرج نيمار في الدقيقة 20 من عمر المباراة مصاباً في الركبة وتم تأكيد غياب نيمار عن بطولة كوبا امريكا 2019 رسميا.