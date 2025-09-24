هاتريك مثير.. نتيجة وملخص مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والفوز 3-2

شهد الدوري الإسباني مواجهة نارية جمعت بين أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو على ملعب تيران، وانتهت المباراة بفوز ثمين لصالح الروخيبلانكوس بنتيجة 3-2 بعد أداء مثير حتى الدقائق الأخيرة.

بطل اللقاء كان النجم البرتغالي جوليان ألفاريز الذي سجل هاتريك رائع في الدقائق 15، 80، و88 ليقود أتلتيكو مدريد لانتصار مهم يبقيه في صراع المنافسة على صدارة الترتيب. وبفضل تألقه، حصل ألفاريز على إشادة جماهيرية واسعة واعتبره الكثيرون رجل المباراة بلا منازع.

على الجانب الآخر، لم يستسلم رايو فاليكانو وسجل هدفين عن طريق بيب شافاريا في الدقيقة 45+1، وألفارو غارسيا ريفيرا في الدقيقة 77، ليبقي الإثارة قائمة حتى صافرة النهاية. لكن خبرة كتيبة المدرب دييغو سيميوني حسمت الأمور لصالح الأتلتي.

جدول أهداف المباراة

الفريق اللاعب الدقيقة النتيجة أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز 15′ 0 – 1 رايو فاليكانو بيب شافاريا 45+1′ 1 – 1 رايو فاليكانو ألفارو غارسيا ريفيرا 77′ 2 – 1 أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز 80′ 2 – 2 أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز 88′ 2 – 3

المباراة جاءت مليئة بالندية والفرص، حيث سيطر أتلتيكو على فترات طويلة لكنه واجه مقاومة قوية من أصحاب الأرض الذين ضغطوا في الدقائق الأخيرة بحثًا عن التعادل، إلا أن صلابة الدفاع وتألق ألفاريز في الهجوم ضمنا النقاط الثلاث.

بهذا الفوز يرفع أتلتيكو مدريد رصيده في الدوري الإسباني، بينما يواصل رايو فاليكانو تقديم عروض قوية رغم الخسارة. وتبقى المواجهة واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة بفضل الأهداف المتأخرة والهاتريك المثير.