هاني أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته

بعد خسارة منتخب الفراعنة أمام منتخب جنوب أفريقيا اليوم، حيث انتهت المباراة بهدف نظيف سجله لاعب جنوب أفريقيا “لورش” في الدقيقة 85 من زمن المباراة، هذه الخسارة التي تسببت في خروج منتخب مصر من الدور 16 من مسابقة البطولة الأفريقية، التي تقيمها مصر على أرضها لهذا العام، على الرغم من مشاركة اللاعب محمد صلاح في المباراة، أعلن المهندس “هاني أبو ريدة” استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

إقالة الجهاز الفني للمنتخب المصري

كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وقال أبو ريدة “إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي، رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل”.

أما عن الجهاز الفني والإداري للمنتخب بقيادة المدرب المكسيكي أجيرو، فقد أعلن أبو ريدة أنه أقال كلا من الجهازين الفني والإداري بالكامل، وذلك بعد خيبة الأمل التي تسبب فيها المنتخب اليوم لدى الجماهير المصرية العظيمة، وذلك على الرغم من تلبية كافة مطالب الجهاز الفني.

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية، فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية التي تنظمها جمهورية مصر العربية حتى نهايتها في 19 يوليو الجاري، وأكد أن النجاح العظيم في التنظيم كان من البداية هدف نسهى جميعاً لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا، وحتى تستعيد مصر ريادتها في القارة الأفريقية.

حازم إمام ومجدي عبد الغني يعلنان استقالتهما من اتحاد الكرة المصري

وبعد ساعات من انتهاء مباراة منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا، بالخسارة التي أطاحت بمنتخب مصر خارج المنافسة في البطولة الأفريقية التي تقام على أرضها، الأمر الذي أثار غضب الجميع من الجماهير ومن أعضاء اتحاد الكرة المصري، فقد أعلن لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق الكابتن حازم إمام استقالته من اتحاد الكرة المصري، كما أعلن مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وسيف زاهر وكردي استقالتهم من اتحاد الكرة بعد الهزيمة اليوم.

من هو هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

هاني أبو ريدة هو لاعب كرة قدم سابق بدأ حياته مع نادي بورسعيد المصري كلاعب كرة قدم إلى أن أصيب مبكراً بإصابة خطيرة منعته من ممارسة الرياضة مما جعله يعتزل لعب كرة القدم في ريعان شبابه، هو من مواليد بورسعيد عام 1953، عمل رئيساً لاتحاد الكرة المصري عام 2016، وكان عضواً في اللجنة التنفيذية للفيفا، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الأفريقي، وفي 2019 كان رئيساً للجنة المنظمة للبطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر هذا العام.