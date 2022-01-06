هدافي الدوري الكويتي 2022.. تعرف على جدول الترتيب

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022 حيث يتنافس على قمة جدول الهدافين مجموعة من أبرز نجوم الهجوم في الأندية الكويتية، هذا وتضم الفرق الكويتية مجموعة متميزة من أبرز المهاجمين سواء المحليين أو المحترفين من نجوم المنطقة العربية والعالم، ويشهد جدول الهدافين منافسة كبيرة جدا خلال كل أسابيع البطولة STC League.

جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022 stc

بعد الأسبوع الثامن، ينفرد اللاعب شبيب الخالدي لاعب نادي كاظمة بصدارة جدول ترتيب الهدافين في الدوري الكويتي 2022 برصيد 7 أهداف، ويأتي في المركز الثاني خمسة لاعبين كل منهم لديه أربعة أهداف وهم مهدي برحمة وبدر المطوع وحسين الموسوي وعيد الرشيدي، وكارلوس ريفاس.