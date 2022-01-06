هدافي الدوري الكويتي 2022.. تعرف على جدول الترتيب

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب هدافي الدوري الكويتي ترتيب هدافي الدوري الكويتي

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022 حيث يتنافس على قمة جدول الهدافين مجموعة من أبرز نجوم الهجوم في الأندية الكويتية، هذا وتضم الفرق الكويتية مجموعة متميزة من أبرز المهاجمين سواء المحليين أو المحترفين من نجوم المنطقة العربية والعالم، ويشهد جدول الهدافين منافسة كبيرة جدا خلال كل أسابيع البطولة STC League.

جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022 stc

بعد الأسبوع الثامن، ينفرد اللاعب شبيب الخالدي لاعب نادي كاظمة بصدارة جدول ترتيب الهدافين في الدوري الكويتي 2022 برصيد 7 أهداف، ويأتي في المركز الثاني خمسة لاعبين كل منهم لديه أربعة أهداف وهم مهدي برحمة وبدر المطوع وحسين الموسوي وعيد الرشيدي، وكارلوس ريفاس.

ترتيب هدافي الدوري الكويتي 2022
المركز اللاعب عدد الأهداف
1 شبيب الخالدي كاظمة 7
2 كارلوس أندريس ريفاس اليرموك 4
3 عيد الرشيدي القادسية 4
4 المهدي برحمة الكويت 4
5 بدر المطوع القادسية 4
6 حسين الموسوي السالمية 4
7 السنوسي الهادي العربي 3
8 أحمد الزنكي الكويت 3
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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