هدف مبكر يشعل أجواء مباراة تشيلسي ضد سندرلاند.. إليك القنوات الناقلة والمعلق

ويبحث تشيلسي بقيادة مدربه إنزو ماريسكا عن انتصار جديد يعزز به موقعه في المربع الذهبي، بينما يسعى سندرلاند إلى العودة بنتيجة إيجابية أمام واحد من أقوى فرق الدوري هذا الموسم.

يمتلك البلوز 14 نقطة في المركز الخامس، متفوقًا بفارق الأهداف على سندرلاند الذي يحتل المركز السابع بنفس الرصيد، مما يجعل هذه المواجهة حاسمة في صراع المراكز الأوروبية.

القنوات الناقلة والمعلق

تُنقل مباراة تشيلسي وسندرلاند مباشرة عبر قناة beIN Sports 1، المالكة الحصرية لحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتولى التعليق الصوتي المعلق المتميز عامر الخوذيرس، الذي يقدم تغطية مميزة بصوته وتحليله الفني للمجريات.

مباراة قوية بين البلوز وسندرلاند

وتقام المباراة على أرضية ملعب ستامفورد بريدج وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز 40 ألف متفرج، انطلقت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويتطلع مشجعو البلوز لمواصلة الأداء القوي منذ بداية اللقاء بعد هدف جارناتشو المبكر، بينما يحاول سندرلاند العودة في النتيجة وتعديل الكفة أمام ضغط تشيلسي المستمر في شوط أول مثير.