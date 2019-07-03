نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على موقع التواصل “تويتر” تغريدة مرفقة بمقطع فيديو والذي تضمن اختيار أفضل خمس أهداف التي سُجلت في مرحلة الدور الأول “المجموعات” لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة الواقعة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري وقد احتل هدف نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، المركز الأول الذي سجله من ركلة حرة في مرمى أوغندا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن أفضل خمس أهداف اختارها “كاف”.
أفضل خمس أهداف في مباريات دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا
كما أسلفنا كان هدف محمد صلاح في مرمى أوغندا من ضربة حرة بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، أما باقي الأهداف ضمن أفضل خمس أهداف وقع عليها اختيار “كاف” فهي كما يلي:
- هدف الجزائري آدم أوناس في المركز الثاني والمسجل في مرمى تنزانيا في الجولة الاخيرة للمجموعة الثالثة.
- المركز الثالث كان من نصيب الكيني ميكائيل أوتونجا في مباراة كينيا وتنزانيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة بالجولة الثانية
- فيما احتل المركز الرابع، هدف عبد الله ديابي من منتخب مالي بتسديدته الصاروخية في مرمى موريتانيافي الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.
- وجاء في المركز الخامس، هدف يوسف النصيري ، اللاعب في منتخب المغرب والذي سجله في مرمى كوت ديفوار ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.
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