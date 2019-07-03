نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على موقع التواصل “تويتر” تغريدة مرفقة بمقطع فيديو والذي تضمن اختيار أفضل خمس أهداف التي سُجلت في مرحلة الدور الأول “المجموعات” لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة الواقعة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري وقد احتل هدف نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، المركز الأول الذي سجله من ركلة حرة في مرمى أوغندا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن أفضل خمس أهداف اختارها “كاف”.

أفضل خمس أهداف في مباريات دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا

كما أسلفنا كان هدف محمد صلاح في مرمى أوغندا من ضربة حرة بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، أما باقي الأهداف ضمن أفضل خمس أهداف وقع عليها اختيار “كاف” فهي كما يلي:

الأهداف هي لغة كرة القدم كما يعلم الجميع! ⚽️ إليكم أفضل 5 أهداف في دور المجموعات…😍👏 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/01aAAJC7Ev — CAF – عربي (@caf_online_AR) July 3, 2019