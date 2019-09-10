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هدف محمد صلاح يحصد جائزة أفضل هدف
هدف محمد صلاح يحصد جائزة أفضل هدف
أخبار الرياضة

هدف محمد صلاح يحصد جائزة أفضل هدف في أغسطس (فيديو)

بواسطة سعيد موسى 0

حصد هدف النجم المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح جائزة أفضل هدف وذلك خلال شهر أغسطس 2019 وذلك حسب ما أعلن عنه نادي ليفربول.



جائزة أفضل هدف في أغسطس

وجاء اختيار هدف الفرعون المصري محمد صلاح لحصد جائزة أفضل هدف وذلك في مباراة نادي ليفربول مع نادي أرسنال خلال المباراة التي أقيمت بينهما في شهر أغسطس الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك في الموسم الجديد 2019 – 2020.



هدف شهر أغسطس

تمكن اللاعب المصري محمد صلاح من إحراز هدفين في شباك نادي أرسنال الإنجليزي ؛ إذ أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء ؛ أما الثاني الذي حصد جائزة أفضل هدف في شهر أغسطس فكان من لعبة مميزة وانتهت المباراة لصالح فريق صلاح بنتيجة 3 – 1.





وأكد اللاعب محمد صلاح أنه يستعد هذه الأيام لمواجهة فريق نيوكاسل مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام المباراة يوم السبت المقبل، الموافق 14 من سبتمبر الجاري.



سعيد موسى

    محرر صحفي أهوى كتابة الأخبار المحلية والعالمية، وكل ما يزيد وعي المواطن ويجعله على دراية بكل ما يدور حوله من أحداث

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