هدف يصدم الدراويش.. نتيجة وملخص مباراة إنبي ضد الإسماعيلي وفوز مثير

شهدت منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2025 مباراة مثيرة جمعت بين الإسماعيلي وإنبي على استاد المقاولون العرب، وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة، ليحقق ثلاث نقاط غالية على حساب الدراويش الذين واصلوا معاناتهم.

نتيجة مباراة إنبي اليوم

انتهت المباراة بفوز إنبي على الإسماعيلي بنتيجة 1-0. جاء الهدف الوحيد عن طريق اللاعب أحمد العجوز من ركلة جزاء في الدقيقة 80، ليحسم اللقاء لصالح الفريق البترولي ويصيب جماهير الدراويش بخيبة أمل كبيرة.

ملخص المباراة

بدأ اللقاء بحذر من الجانبين، حيث حاول الإسماعيلي السيطرة على مجريات اللعب وصناعة الفرص عبر الأطراف، بينما ركز إنبي على الهجمات المرتدة. وفي الشوط الثاني، زادت الإثارة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنبي إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ترجمها أحمد العجوز بنجاح إلى هدف حاسم.

حاول الإسماعيلي العودة في النتيجة عبر عدة فرص خطيرة، إلا أن دفاع إنبي وحارس مرماه تصدوا لكل المحاولات حتى صافرة النهاية، ليخرج الفريق البترولي بفوز مثير يحسن من موقعه في جدول الدوري.

أهمية الفوز لإنبي ومعاناة الإسماعيلي

هذا الفوز يمنح إنبي دفعة قوية في بداية مشواره بالدوري، حيث عزز رصيده بالنقاط ليقترب من فرق المقدمة. أما الإسماعيلي، فبقي يعاني من نزيف النقاط، مما يزيد من الضغوط على لاعبيه وجهازه الفني مع مطالب جماهيره بالعودة سريعًا إلى الطريق الصحيح.

ملعب اللقاء

أقيمت المباراة على استاد المقاولون العرب بالقاهرة، وسط حضور جماهيري محدود، لكنه كان شاهدًا على فوز ثمين لفريق إنبي وصحوة مهمة في مشواره المحلي.

بهذا الفوز، يكتب إنبي انتصارًا صعبًا على حساب الإسماعيلي، ليبقى الأخير مطالبًا بإصلاح الأخطاء سريعًا قبل المواجهات القادمة في الدوري المصري الممتاز.