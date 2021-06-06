هذا هو ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 حتى الآن

تتواصل مباريات المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث تضم تلك المرحلة ثماني مجموعات بمشاركة 40 منتخبًا، حيث يصعد إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية أوائل المجموعات الثمانية مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

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هذ وتشارك المنتخبات العربية والخليجية بكل قوة في تلك التصفيات للتأهل إلى مونديال قطر 2022، وتمتلك القارة الآسيوية أربعة مقاعد ونصف المقعد في نهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى منتخب قطر المنظم للبطولة.

تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

تعود التصفيات الآسيوية للأضواء من جديد بعد فترة توقف بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم أجمع، حيث من المرتقب أن تنتهي المرحلة قبل الآخيرة خلال الأيام القادمة، على أن تبدأ المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال 2022 بمشاركة 12 منتخبًا، سوف تقوم القرعة بتقسيمهم على مجموعتين كل مجموعة تضم 6 منتخبات، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة لنهائيات كأس العالم، على أن يدخل المنتخب صاحب المركز أفضل ثالث للملحق العالمي.

ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

ترتيب مجموعة سوريا:

مجموعة سوريا هي المجموعة الأولى، وحتى الآن يتصدر المنتخب السوري جدول ترتيب تلك المجموعة برصيد 18 نقطة، يليه منتخب الصين في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويأتي منتخب الفلبين في المركز الثالث.

ترتيب مجموعة الكويت والآردن:

وهي المجموعة الثانية، يتصدرها منتخب أستراليا برصيد 15 نقطة، ثم منتخب الكويت في المركز الثاني برصيد 10 نقط، ومنتخب الأردن في المركز الثالث بنفس الرصيد وله مباراة.

ترتيب مجموعة العراق والبحرين:

وهي المجموعة الرابعة وأقوى المجموعات، حيث هناك تنافس ثلاثي بين البحرين والعراق وإيران على التأهل، يتصدر ترتيب المجموعة حتى الآن منتخب البحرين برصيد 12 نقطة، يليه منتخب العراق برصيد 11 نقطة، ثم منتخب إيران برصيد 9 نقاط.

ترتيب مجموعة العراق المنتخب لعب نقاط البحرين 6 12 العراق 5 11 إيران 5 9 كونج 6 5 كمبودي 6 1

ترتيب مجموعة سوريا المنتخب لعب نقاط سوريا 6 18 الصين 5 10 الفلبين 5 7 المالديف 6 6 غوام 6 0

ترتيب مجموعة السعودية وفلسطين:

المجموعة الرابعة، تتنافس منتخبات السعودية وأوزبكستان وفلسطين على التأهل، وتضم المجموعة أيضًا اليمن وسنغافورة، يتصدر منتخب السعودية المجموعة برصيد 14 نقطة، يليه منتخب أوزبكستان برصيد 9 نقاط، ثم فلسطين برصيد 7 نقاط.

ترتيب مجموعة قطر وعمان:

تلك المجموعة الخامسة، يتصدرها منتخب قطر برصيد 19 نقطة، ثم منتخب عُمان برصيد 12 نقطة.

ترتيب مجموعة الإمارات:

وهي لمجموعة السابعة، يأتي منتخب فيتنام في المركز الأول برصيد 11 نقطة، ثم منتخب الإمارات في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ترتيب مجموعة قطر المنتخب لعب نقاط قطر 7 19 عمان 5 12 أفغانستان 7 5 الهند 6 3 بنجلاديش 6 2

ترتيب مجموعة السعودية المنتخب لعب نقاط السعودية 6 14 أوزبكستان 5 9 فلسطين 7 7 سنغافورة 6 7 اليمن 6 5