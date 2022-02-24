هذا هو نظام تصفيات كأس آسيا 2023 (المرحلة الأخيرة)

بواسطة محمود عطا الله
نظام تصفيات كأس آسيا 2023 نظام تصفيات كأس آسيا 2023

ظهرت منذ قليل نتائج قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 والتي يُشارك فيها 24 منتخبًا تأهلوا لتلك المرحلة، وكانت المرحلة السابقة من تلك التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 بالصين قد شهد تأهل 13 منتخبًا، وتتبقى 11 بطاقة للتأهل إلى النهائيات تتنافس عليها منتخبات المرحلة الأخيرة، والتي تُقام بنظام الدورات المجمعة، بحيث تُقام مباريات كل مجموعة في دولة واحدة.

نظام تصفيات كأس أمم آسيا 2023 المرحلة الأخيرة

قسمت القرعة اليوم المنتخبات المشاركة في تلم المرحلة على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد أيام 8 و 11 و 14 أبريل 2022، يصعد إلى كأس آسيا 11 منتخب وهم أبطال المجموعات الستة، وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 المرحلة الأخيرة هي:
المجموعة الأولى: الأردن، الكويت (المستضيف)، إندونيسيا، نيبال.
المجموعة الثانية: اليمن، فلسطين، منغوليا (المستضيف)، الفلبين.
المجموعة الثالثة: أوزبكستان (المستضيف)، تايلاند، جزر المالديف، سريلانكا.
المجموعة الرابعة: الهند (المستضيف)، هونج كونج، أفغانستان، كمبوديا.
المجموعة الخامسة: البحرين، تركمانستان، ماليزيا (المستضيف)، بنجلاديش.
المجموعة السادسة: قيرغيزستان (المستضيف)، طاجيكستان، ميانمار، سنغافورة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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