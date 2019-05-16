هذه هي الأندية الصاعدة والهابطة إلى ومن دوري المحترفين السعودي 2019-2020 كأس الأمير محمد بن سلمان

ننشر أسماء الأندية الصاعدة والهابطة إلى ومن دوري المحترفين السعودي 2019-2020 دوري كأس الامير بن سلمان أقوى الدوريات الخليجية والعربية والآسيوية، وخلال يومي الأربعاء والخميس 15 و16 مايو 2019، يُسدل الستار على مسابقتي دوري المحترفين السعودي، ودوري الدرجة الأولى السعودي، حيث يهبط للدرجة الأولى أربع أندية ويصعد مكانهم أربعة أندية للمشاركة في دوري المحترفين 2020، ثلاثة أندية ستصعد وتهبط مباشرة، بينما رابع أندية دوري الدرجة الأولى سيقابل النادي صاحب المركز 13 من دوري المحترفين في ملحق الصعود والهبوط.

الأندية الصاعدة لدوري المحترفين السعودي 2020 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

نادي أبها

تأهل لدوري الأضواء بوصفه بطلا لدوري الدرجة الأولى والمركز الأول.

نادي ضمك

تأهل لدوري المحترفين السعودي كوصيف لدوري الدرجة الأولى.

نادي العدالة

تأهل في المرحلة الأخيرة، بعد أن حجز رسميا المركز الثالث.

نادي الخليج

تأهل لملحق الصعود والهبوط.

الأندية الهابطة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

نادي أحد

بعد أن جاء في المركز الأخير.

نادي الباطن

هبط رسميا لدوري الدرجة الأولى.

تابعونا مع اسمي الناديين الباقيين مع الجولة الأخيرة اليوم الخميس للدوري.