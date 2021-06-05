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هذه هي الأندية الصاعدة والهابطة من وإلى الدوري الإماراتي 2021/2022 الخليج العربي للمحترفين والدرجة الأولى

بواسطة محمود عطا الله
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بعد نهاية الموسم الرياضي الكروي في الإمارات، تتساءل الجماهير عن أسماء الأندية الصاعدة إلى الدوري الإماراتي 2022 (دوري الخليج العربي) تلك الأندية التي تصعد من جديد لدوري الأضواء الإماراتي، كما يتساءل البعض عن أسماء الأندية الهابطة إلى الدوري الإماراتي الدرجة الأولى 2022، تلك الأندية التي تودع الأضواء على أمل العودة من جديد، نظام الصعود والهبوط من وإلى دوري الخليج العربي بالإمارات، يقضي بصعود ناديين وهبوط مثلهما كل موسم للدرحة الأولى.

1 الأندية الصاعدة إلى الدوري الإماراتي 2022
2 الأندية الهابطة إلى دور الدرجة الأولى الأماراتي

الأندية الصاعدة إلى الدوري الإماراتي 2022

تمكن نادي العروبة في حسم بطاقة التأهل الاولى إلى دوري الخليج العربي 2022 الموسم القادم، بعدما حقق لقب دوري الدرجة الأولى الإماراتي 2021، حيث حسم نادي العروبة المركز الأول برصيد 44 نقطة، ثاني الأندية الصاعدة للدوري الإماراتي الجديد هو نادي الإمارات الذي جمع 41 وحقق المركز الثاني في الدرجة الأولى ليعود من جديد للأضواء.

الأندية الهابطة إلى دور الدرجة الأولى الأماراتي

نادي حتا أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى، حيث جاء في المركز الأخير من الدوري الخليج العربي، بعدما جمع 12 نقطة، كما هبط مع نادي حتىا هذا الموسم فريق الفجيرة الذي اختتم الموسم الكروي في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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