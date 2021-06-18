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هذه هي القنوات التي تذيع مباراة الأهلي والترجي غدًا السبت

بواسطة محمود عطا الله
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يستضيف الملعب الأوليمبي برادس في العاصمة تونس مباراة الأهلي والترجي التونسي مساء يوم غدا السبت في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، الأهلي حامل لقب البطولة الإفريقية والأكثر فوزًا بها يريد مواصلة المشوار نحو اللقب العاشر، بينما يريد الترجي التونسي التتويج بالبطولة هذا العام وتحقيق اللقب الخامس منها، الأهلي المصري يدخل مباراة الغد بمعنويات مرتفعة بعد فوزه منذ أيام ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب بطل المغرب.

1 القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي
2 موعد مباراة الأهلي والترجي غدا السبت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

وصلت بعثة الأهلي إلى تونس منذ ساعات برئاسة رئيس النادي محمود الخطيب، وقد لاقت البعثة المصرية استقبال حافل من جانب نادي الترجي في مطار تونس، حكم مباراة الأهلي في إفريقيا غدًا السبت سوف يكون الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، بينما حكم الفيديو هو الزامبي جاني سيكازوي، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة بي إن سبورتس 4 مع المعلق محمد بركات، وسوف تكون منقولة على قناة مفتوحة وهي القناة التونسية الوطنية الأرضية، ويتمكن من مشاهدة البث الأرضي لتلك القناة المتواجدون داخل تونس فقط.

موعد مباراة الأهلي والترجي غدا السبت

بخصوص تاريخ لقاءات الفريقين، فقد التقى الأهلي والترجي من قبل في 20 مباراة، حيث فاز الناادي االأهلي في ثماني مباريات، مقابل أربع مباريات فاز فيهم الترجي التونسي، بينما تعادل الفريقان في ثماني مباريات، أخر مباراة جمعت الفريقين كانت برادس عام 2018 وفاز الترجي فيها 3-0، موعد مباراة الأهلي والترجي غدا السبت في الأوقات التالية:
االساعة 6 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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