هذ هو التشكيل الرسمي لنادي الهلال في مباراته ضد النصر

أعلن المدير الفني ليوناردو جارديم عن تشكيل نادي الهلال الذي يبدأ مباراة الزعيم مع النصر والتي تبدأ بعد قليل، ويلتقي نادي الهلال مع نادي النصر عند الثالثة والربع من عصر اليوم الخميس على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يبحث كلا الفريقين الهلال والنصر عن الفوز لتحسين موقفهما في جدول الترتيب.

تشكيل الهلال أمام النصر اليوم