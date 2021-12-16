هذ هو التشكيل الرسمي لنادي الهلال في مباراته ضد النصر

بواسطة محمود عطا الله
تشكيل الهلال اليوم أمام النصر تشكيل الهلال اليوم أمام النصر

أعلن المدير الفني ليوناردو جارديم عن تشكيل نادي الهلال الذي يبدأ مباراة الزعيم مع النصر والتي تبدأ بعد قليل، ويلتقي نادي الهلال مع نادي النصر عند الثالثة والربع من عصر اليوم الخميس على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يبحث كلا الفريقين الهلال والنصر عن الفوز لتحسين موقفهما في جدول الترتيب.

تشكيل الهلال أمام النصر اليوم

  • حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
  • خط الدفاع: علي آل بليهي، جانغ هيون سو، متعب المفرج، ياسر الشهراني.
  • خط الوسط: جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا.
  • خط الهجوم: موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز.
  • البدلاء: حبيب الوطيان، محمد جحفلي، حمد اليامي، مصعب الجوير، صالح الشهري، محمد القحطاني، أندري كاريلو، لوسيانو فييتو، عبدالله الحمدان.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2022

أخبار الرياضة

موعد نهائي كأس العرب 2021 في قطر.. من يقابل تونس في الفاينال؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.