هزيمة أولى.. نتيجة وملخص مباراة جولدن أروز ضد صن داونز وترتيب الفريقين في الدوري

شهد الدوري الجنوب إفريقي الممتاز لكرة القدم (بيتواي بريمييرشيب) مفاجأة قوية مساء الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بعدما تعرض فريق ماميلودي صن داونز لهزيمته الأولى هذا الموسم أمام جولدن أروز بنتيجة 1-0، في مباراة احتضنها ملعب كينج زويليثيني وسط حضور جماهيري كبير.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، عن طريق المهاجم الإيفواري جونيور ديون، الذي استغل كرة عرضية وسددها برأسية قوية سكنت شباك صن داونز، ليمنح فريقه فوزًا تاريخيًا على حامل اللقب.

تفاصيل المباراة وإحصائياتها

رغم سيطرة صن داونز على مجريات اللعب، حيث بلغت نسبة الاستحواذ لديه 73% مقابل 27% لجولدن أروز، إلا أن الفعالية الهجومية كانت في صالح أصحاب الأرض. الفريق الأصفر سجل 13 تسديدة منها 3 على المرمى، بينما اكتفى صن داونز بـ9 تسديدات، بينها 3 فقط بين القائمين والعارضة.

المباراة شهدت أيضًا الظهور الأول للنجم البرتغالي نونو سانتوس بقميص صن داونز، كما شارك تسـيكي نتسابيلينج المعار من إف سي دالاس الأمريكي، بالإضافة إلى المهاجم الشاب بينيت موكوينا، لكن التبديلات لم تغير من النتيجة.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

ورغم الهزيمة، حافظ صن داونز على وصافة جدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد 9 مباريات، جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة. ويتأخر بفارق نقطة واحدة عن المتصدر سيخوكهوني يونايتد، مع العلم أن الأخير لعب مباراتين أقل.

أما فريق جولدن أروز، فقد أنهى سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، ليحقق انتصاره الثالث هذا الموسم، رافعًا رصيده إلى 10 نقاط من 8 مباريات، ويحتل المركز التاسع في جدول الترتيب، وهو إنجاز مهم للفريق الذي لم يتذوق طعم الفوز على صن داونز منذ نوفمبر 2019.

أهمية الفوز لجولدن أروز

هذا الانتصار لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل شكل دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني بقيادة مانجوبا منجيثي، خصوصًا أنه جاء على حساب أقوى فرق الدوري وأكثرها تتويجًا في السنوات الأخيرة. وبات الفريق الآن أمام فرصة للعودة تدريجيًا إلى مراكز الوسط وتحسين نتائجه في الجولات القادمة.