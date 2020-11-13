هل أُصيب محمد صلاح بكورونا؟

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خبر إصابة محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول بكورونا، قبل أن يقوم الاتحاد بحذف هذا البوست ونشر بوست جديد حول نتائج عينات فيروس كورونا لمنتخبي مصر وتوجو لم يذكر فيه أي أسماء.

قال الاتحاد المصري على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن محمد صلاح قد أُصيب بفيروس كورونا، حيث جاءت عينة تحليله إيجابية لكن لم تظهر عليه أي أعراض، وأضاف البيان أن عينات كل لاعبي المنتخب جاءت سلبية، وأنه تم عزل محمد صلاح في غرفته بفندق الإقامة بعد ظهور نتائج التحليلات، يأتي هذا الخبر، قبل ساعات قليلة، من مباراة مصر وتوجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

بعد ذلك قام الاتحاد بحذف بوست إصابة صلاح، ونشر بوست جديد، يؤكد أن نتائج تحليلات اللاعبين قبل المباراة، أثبتت إصابة ثلاثة لاعبين من مصر وتوجو بفيروس كورونا، ولم يذكر البيان أسماء اللاعبين المصابين.