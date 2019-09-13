هل زال التوتر بين صلاح وماني قبل مباراة ليفربول ونيوكاسل.. صلاح يمازح ماني بمقطع فيديو كوميدي

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية، ونادي ليفربول على وجه الخصوص في أنحاء العالم، وعشاق النجم المصري محمد صلاح، مباراة ليفربول ونيوكاسل التي من المقرر أن تُقام غدًا السبت 14/9/2019 ضمن مباربات الجولة الخامسة من من الدوري الإنجليزي الممتاز، والكثيرون يتساءلون هل زال التوتر بين محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني قبل موقعة ليفربول ونيوكاسل، بعدما غضب الأخير من عدم تمرير صلاح له الكرة في مباراة بيرنلي الأخيرة ضمن مباريات الجولة الرابعة وانتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة؟، صلاح وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر مقطع فيديو كوميدي ممازحًا به ماني قبل مباراتهما ضد نيوكاسل.







صلاح يمازح ماني

نشر صلاح مقطع الفيديو الكوميدي على سبيل الدعابة وممازحة ماني على صفحته بموقع ” تويتر” منذ قليل عشية موقعة ليفربول ونيوكاسل، والذي بلغت مشاهدات الفيديو في أقل من ساعة نحو 700 ألف مشاهدة.







موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

يستضيف ليفربول نظيره فريق نيوكاسل يوم السبت 14/9/2019 على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من البريميرليج وذلك في تمام الساعة

1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وستنقل مباشرة على قنوات بي ان سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية بنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجدر الذكر ان ليفربول يحتل المركز الاول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة من اربع انتصارات، في حين يحتل نيوكاسل المرتبة 14 برصيد 4 نقاط، كما ان محمد صلاح حاز بالامس الخميس على لقب أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس الماضي بعد ان سجل ثلاثة أهداف وساهم في صنع هدفين.