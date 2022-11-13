هل مباراة سوريا والجزائر اليوم منقولة على أي قناة؟

يستضيف الملعب الرئيسي بمدينة الشارقة مباراة سوريا والجزائر الودية اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 بالإمارات، حيث تترقب الجماهير مشاهدة تلك المباراة الهامة، حيث يتساءل الجميع حول العالم بخصوص القنوات الناقلة لمباراة منتخب سوريا اليوم بالإمارات، تأتي تلك المباراة خلال معسكر المنتخب السوري في الإمارات خلال شهر نوفمبر الحالي، حيث يخوض نجوم نسور قاسيون ثلاث مباريات ودية هناك.

هل مباراة سوريا والجزائر منقولة على أي قناة تلفزيونية؟

تم التأكيد منذ قليل، أن مباراة سوريا والجزائر للمحليين اليوم الأحد لن تكون منقولة على أي قناة تلفزيونية، هذا وبعد خبر عدم بث تلك المباراة، سوف نتابع معكم النتيجة أول بأول، هذا والدخول لملعب المباراة اليوم سوف يكون مجانًا للجميع، ولكل الجماهير من الجاليتين السورية والجزائرية بالإمارات.

موعد بداية المباراة، سوف يكون عند الساعة 7.30 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية وسوريا والكويت، الساعة 3.30 عصرا بتوقيت لندن، فتابعونا مع النتيجة.