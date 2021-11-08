هل يتفاوض الأهلي لضم مصطفى فتحي نجم الزمالك؟

تحدثت وسائل إعلامية رياضية عن مفاوضات النادي الأهلى مع مصطفى فتحي نجم نادي الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وقبل ما يزيد عن شهر من موسم الانتقالات الشتوية القادمة، تؤكد عدة مصادر رياضية أن الأهلي دخل في مفاوضات جادة للحصول على توقيع مصطفى فتحي في يناير القادم، يذكر أن مصطفى فتحي قد تألق ضد الأهلي في مباراة القمة رغم خسارة الزمالك 3-5، وسجل فتحي هدفًا من أجمل أهداف الموسم.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع مصطفى فتحي نجم الزمالك

عقد مصطفى فتحي مع الزمالك ينتهي في يونيو 2022، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي في يناير القادم، وذلك في حالة عدم التجديد مع الزمالك، وتؤكد المصادر أن مفاوضات وعرض الأهلي لضم نجم الزمالك، حيث عرض الأهلي على مصطفى فتحي عقد يضعه ضمن الفئة الأولى للاعبي الأهلي والتي تضم نجوم النادي الدوليين، براتب سنوي قدره 9 ملايين جنيه، فهل ينجح الأهلي في ضم النجم المتميز أم يقطع الزمالك حبال المفاوضات بالتجديد للاعب المتميز؟.