هل يشارك محمد صلاح في مباراة مصر وتنزانيا.. أحمد شوبير يُجيب

قال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات هامة حول موعد إنضمام نجم مصر محمد صلاح لمعسكر المنتخب، أن المدير الفني للمنتخب خافيير أجيري، أجرى اتصال هاتفي مع محمد صلاح، وأكد الأخير للمدرب أنه سينضم لمعسكر منتخب مصر خلال 48 ساعة، تصريحات الكابتن أحمد شوبير جاءت خلال برنامجه الإذاعي ساعة مع شوبير على إذاعة on sport fm، وعليه سيكون صلاح متواجد في المعسكر مساء الأربعاء أو صباح الخميس، وعليه سيكون النجم الكبير جاهز لمواجهة مصر وتنزانيا الودية، والتي تقام مساء الخميس 13 يونيو على ملعب برج العرب.

ولكن المدير الفني للمنتخب أجيري قد يفضل إراحة محمد صلاح خلال تلك المباراة، على أن يدفع به في الشوط الثاني لأن الجماهير الغفيرة تنتظره، هذا ويحضر مباراة مصر وتنزانيا عدد 30 ألف متفرج، هذا وقضى صلاح فترة راحة بعد عودته من أوروبا مظفرا ببطولة دوري أبطال أوروبا، إجازة صلاح كانت بين القاهرة ونجريج مسقط رأسه، والجونة، هذا ويلعب منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا.