هل يفعلها ليفربول.. محمد صلاح للبيع مقابل نجمين







مفاجاة مدوية تلقاها أنصار النادي الإنجليزي ليفربول، حيث تناولت وسائل إعلامية، وعلى رأسهم الصحيفة البريطانية ” ميرور”، الحديث عن قرار غير متوقع من ليفربول وهو استعداده لإعادة سيناريو عام 2018 عندما باع أحد نجومه البارزين، البرازيلي فيليبي كوتينيو” 27 عامًا” إلى نادي برشلونة الإسباني مقابل 120 مليون يورو، إضافة إلى حوافز أخرى بقيمة 40 مليون يورو، حيث يستعد الريدز لبيع النجم المصري ونجم ليفربول، محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، وبحسب الصحيفة لو تمت الموافقة على المقترح سوف يتم بيع محمد صلاح بمبلغ ضخم بحيث يكون بمقدور ليفربول شراء نجمين على الأقل من النجوم الثلاثة كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، و دورتموند جودان سانشو، لاعب نادي بروسيا، و كاي هافرتز، لاعب نادي باير ليفركوزن.







الوقت مناسب لبيع محمد صلاح ؟







واشارت الصحيفة إلى أنه قد يكون الوقت مناسبًا في الوقت الحالي إلى حد كبير ، لبيع النجم المصري الدولي مقابل شراء لاعبين أو ثلاثة من النجوم الشابة الساطعة في أوروبا.

وكانت أزمة مكتومة تم احتوائها، حدثت بين صفوف ليفربول مؤخرًا على خلفية اعتراض غاضب من اللاعب السنغالي “ساديو ماني” بسبب عدم تمرير صلاح له الكرة وهو بوضع مثالي لتسجيل هدف، مما اعتبر ماني ذلك انانية من صلاح، غير أن المدير الفني كلوب خفف من حدة الموقف وبرر تصرف صلاح بأن المسألة تبقى خاضعة ومتعلقة بتقدير اللاعبين على ارض الملعب.







تأييد فكرة بيع صلاح

ومن جهته المدير الرياضي لليفربول، مايكل إدواردز يؤيد ويدعم فكرة بيع صلاح، حيث قال: إنه “يجب على الفريق الاستفادة من اللاعب محمد صلاح خلال الصيف القادم من أجل العمل على تعزيز الفريق بشكل أحسن وأكبر”.







ويجدر الذكر أن انتقال محمد صلاح من ليفربول كان قد ارتبط من خلال تقارير سابقة، بالناديين العريقين الإسبانيين، ريال مدريد وبرشلونة، إلا أن أي من الصفقتين لم تتم، الأمر الذي يُحتمل معه طرح شراء محمد صلاح من قبل الناديين من جديد.

ويبدو ان إدارة ليفربول تريد تكرار سيناريو 2018، مع محمد صلاح، حيث استفادت من صفقة كوتينيو، وتعاقدت مع اللاعبين فيرجيل فان ديك، وأليسون، اللذين كانت لهما مساهمة فعالة بتتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا، والصراع إلى آخر رمق على لقب “البريميرليج” خلال الموسم السابق.

ويُذكر أن محمد صلاح كان وقع عقد طويل الأمد مع ليفربول في العام السابق، وينتهي في عام 2023.