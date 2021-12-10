هل يفوز منتخب اليمن للناشئين ببطولة غرب آسيا 2021 لأول مرة في تاريخه؟

مع بداية بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 لم يكن منتخب اليمن ضمن قائمة المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، ومع بداية مباريات المجموعة وفوز المنتخب الأردني على نظيره البحريني برباعية، حسب البعض أن فرصة منتخب اليمن ستكون صعبة، مع نظام البطولة والذي يقضي بتأهل منتخب واحد فقط للدور قبل النهائي، وأيضا لأن المنتخب الأردني للشباب كان قد فاز منذ أيام ببطولة غرب آسيا تحت 19 سنة.

لكن منتخب اليمن للناشئين ظهر بصورة قوية قلبت كل التوقعات، فقد بدأ بطولة غرب آسيا للناشئين 2021، بتحويل تأخره بهدف أمام المنتخب الأردني إلى فوز كبير بنتيجة 3-1، وفي المباراة الثانية يؤكد الأحمر اليمني الصغير جدارته بالفوز على البحرين بنتيجة 5-0، يقود منتخب اليمن للناشئين المدير الفني الوطني قيس صالح، أسماء لاعبي والتشكيلة الأساسية لمنتخب اليمن للناشئين في غرب آسيا هي كالتالي:

حراسة المرمى

– وضاح أنور

خط الدفاع

– هشام شهاب الحصيني

– عبدالله خالد الدقين

– سعيد عبدالله الشبعان.

– حمزة يحيى الصرابي (كابتن)

خط الوسط

– أنور حسين الطريق

– عصام عبد اللطيف ردمان

– محمد مقبل

– عادل عباس قاسم

الهجوم

– محمد أمير البرواني

– عبد الرحمن الخضر.