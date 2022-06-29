“هنا” موعد مباراة الأهلي وبتروجيت القادمة في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021

يترقب عشاق ومحبي النادي الأهلي المصريوكذكل محبي كرة القدم في جميع أنحاء مصر بشكل عام المباراة القوية من العيار الثقيل التي تجمع بين النادي الأهلي المصري ونظيره فريق بتروجيت في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر 2020/2021، وذلك بعدما نجح فريق الاهلي المصري في التأهل الى نصف نهائي البطولة في النسخة القديمة بعد التغلب على فريق بيراميدز، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الاهلي وبتروجيت القادمة في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021 والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الاهلي وبتروجيت القادمة في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي المصري نظيره فريق بتروجيت في اطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر في النسخة القديمة، وذلك بعدما نجح النادي الاهلي من اختيار دور ربع نهائي البطولة والوصول الى المرحلة ما قبل النهائي قد التغلب على فريق بيراميدز نتيجة هدفين مقابل هدف، في حين كان فريق بتروجيت قد نجح في اقتناص التأهل الى نصف نهائي البطولة المحلية النسخة الماضية لينتظر المنافسة للاقتراب من التأهل الى المباراة النهائية.

موعد مباراة الاهلي وبتروجيت القادمة في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021

وقد تم تحديد موعد مباراة الأهلي وبتروجيت القادمة في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021، والتي سوف تكون رسميا هو الساعة التاسعة من مساء يوم السبت المقبل، وذلك بتوقيت القاهرة، في مباراة ستقام على ستاد القاهرة الدولي، فنجد أن فريق الأهلي المصري قد بدأ مشواره في بطولة كاس مصر المؤجلة من الموسم الماضي، بالفوز على النصر بثنائية لهدف، قبل أن يتواجه مع إنبي في مباراة الدور ربع النهائي ويفوز بهدف صلاح محسن، وفي الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، فاز الأهلي بثنائية مقابل هدف على بيراميدز، بعد أن سجل طاهر محمد طاهر وحسام حسن هدفي الأحمر، وأحرز للسماوي رمضان صبحي.