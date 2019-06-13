“هنا” نقدم لكم جدول مواعيد ومباريات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية

تسعى جمهورية مصر العربية منذ تلقيها خبر تنظيمها لبطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة 2019 إلى بذل كل ما بوسعها لتنظيم فعالياتها على أكمل وجه، حيث جهزت الملاعب التي تستضيف البطولة على أعلى مستوى، فمن المفترض أن تبدأ بحلول الحادي والعشرين من يونيو القادم، ويذكر أن المشاركين في البطولة هم 24 منتخب تم توزيعهم على ست مجموعات، ومن أقوي المجموعات بالبطولة عي المجموعة الرابعة التي وصفها البعض بأنها مجموعة الموت، وإليكم كل ما يتعلق بها.

المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2019 :

تتكون المجموعة الرابعة من أربعة منتخبات وهي الأقوى على الإطلاق حسب ما وصفها البعض، بينما وصفها البعض الآخر بأنها “مجموعة الموت”، فتتكون من منتخب المغرب الشقيق، ومنتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وأخيراً ناميبيا.

الجدير بالذكر ان هناك تصريحات صحفية جاءت من قبل اللجنة المنظمة للبطولة والتي أكدت فيها عن الملاعب التي تم تحديدها لكل مجموعة، فالمجموعة الرابعة ستكون مبارياتها على استاد السلام، وفيما يلي نقدم لكم مواعيد مباريات المجموعة الرابعة، وهي كما يلي.

مواعيد مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية :

• المغرب ضد ناميبيا في 23 يونيو، الساعة 4:30 عصراً.

• كوت ديفوار ضد جنوب إفريقيا في 24 يونيو، الساعة 4:30 عصراً.

• المغرب ضد كوت ديفوار في 28 يونيو، الساعة 10 مساءً.

• جنوب إفريقيا ضد ناميبيا يوم 28 يونيو، الساعة 10 مساءً.

• جنوب إفريقيا ضد المغرب في 1 يوليو، الساعة 6 مساءً.

• ناميبيا ضد كوت ديفوار في 1 يوليو، الساعة 6 مساءً، ولكن على استاد الدفاع الجوي.