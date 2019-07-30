بالصور| 6 هوايات يمارسها محمد صلاح بعيدًا عن كرة القدم.. تعرف عليها

النجم المتألق دائمًا، محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة، وفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ورغم حصده للعديد من الجوائز الدولية، فإنه متألق بشكل لافت في رياضات أخرى يمارسها صلاح من قبيل الهوايات المفضلة لديه، حيث رصدنا في هذا التقرير بالصور 6 هوايات يمارسها محمد صلاح بعيدًا عن كرة القدم، وكان النجم الفرعوني حاز على جائزة أفضل لاعب أفريقي منحته إياها الـ بي بي سي لعامي 2017 و 2018، إضافة لجائزتي أفضل لاعب لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي عامي 2018 و2019، في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وتم اختيار صلاح ضمن الـ100 شخصية الأكثر تأثيرًا حول العالم.

محمد صلاح

هوايات يمارسها محمد صلاح

كرة القدم أولى الألعاب كهواية واحترافًا لدى الفرعون المصري، وهناك 6 هوايات يقوم محمد صلاح بممارستها ومعروفة لديه بعيدًا عن كرة القدم وهي:

رفع الأثقال

يهتم محمد صلاح دائمًا في الحصول جسم قوي، وخلال الفترة الماضية مارس لعبة رفع الأثقال وقد نشر عدة صور له في صالات الألعاب الرياضية وهو يمارس حمل الأوزان الثقيلة.

التجديف

مارس محمد صلاح أيضًا رياضة التجديف، حيث ظهر في صورة له في جزر المالديف التي تتميز بالرياضات المائية، وهو في قارب صغير بمفرده وهو يمارس هذه الرياضة.

ركوب الدراجات

ومن الهوايات التي يمارسها محمد صلاح أيضًا ركوب الدراجات، فقد ظهر برفقة زملائه في فريق ليفربول وهم يمارسون قيادة الدراجات.

صيد الأسماك

ظهر النجم المصري الشهر الماضي خلال قضائه إجازته السنوية بين مدينتي الغردقة والجونة وهو يصطاد الأسمالك أكثر من مرة، وتعتبر هذه الرياضة إحدى هواياته المفضلة.

كرة التنس

ومن الرياضات التي تستهوي محمد صلاح أيضًا اللعب بكرة التنس، وقد ظهر في إحدى الصور وهو ممسك بمضرب التنس ويلعب هذه الرياضة داخل ملعب مغلق.

رياضة الجري

ومن الألعاب التي يحرص صلاح على ممارستها باستمرار، رياضة الجري، فهي تساعده في تقديم الأفضل دومًا في مبارياته، ويمارس هذه الرياضة سواء بمفرده بعيدًا عن الملعب أو أثناء التدريبات.