هولندا تفوز على إنجلترا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا لتلتقي البرتغال في نهائي البطولة الأحد القادم

انتهت مباراة منذ قليل مباراة منتخب هولندا ضد نظيره منتخب انجلترا في مباراة نصف نهائي دوري أمم أوروبا وانتهت المباراة بنتيجة 3-1 لصالح المنتخب الهولندي ليضرب الهولنديين موعداً مع البرتغال في نهائي دوري امم اوروبا يوم الأحد القادم 9 يونيو الجاري، بينما يلتقي المنتخب الانجليزي ضد المنتخب السويدي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة دوري أمم أوروبا.

وأحرز أهداف اللقاء ماركوس راشفورد في الدقيقة 32 للمنتخب الإنجليزي، وتعادل لهولندا اللاعب دي لخت لاعب أياكس الهولندي في الدقيقة 73، لينتهي الوقت الرسمي بالتعادل الإيجابي ويحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي تمكن في الفريق الهولندي من تسجيل هدفين الأول عن طريق ووكر لاعب منتخب انجلترا في مرماه والثاني في الدقيقة 114 عن طريق بروميس لينتهي اللقاء بفوز الطواحين الهولندية بنتيجة ثلاث أهداف لهدف.

موعد مباراة نهائي دوري أمم أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب هولندا نظيره منتخب البرتغالي في نهائي دوري أمم أوروبا يوم الأحد القادم على ملعب الدراغاو في بورتو البرتغالية في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.

وكان المنتخب البرتغالي قد حقق فوز على سويسرا بنتيجة ثلاث أهداف لهدف وأحرز ثلاثية الفريق البرتغالي الدون كريستيانو رونالدو صاروخ ماديرا الذي لا يهدأ ليصعد بمنتخب بلاده إلى نهائي دوري أبطال أمم أوروبا.

على الجانب الآخر تلتقي انجلترا سويسرا في يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، ملعب د. أفونسو أنريكي بالبرتغال.