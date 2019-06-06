موعد مباراة هولندا وانجلترا اليوم نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة والمعلق

يستضيف ملعب أفونسكو أنريكي مباراة هولندا وانجلترا مساء اليوم الخميس الموافق السادس من يونيو الجاري، في مباراة نصف نهائي دوري أمم الأوروبية 2019 وسيواجه الفريق الفائز منتخب البرتغال في المباراة النهائية من البطولة الأوروبية التي تقام للمرة الأولى.

المنتخب الهولندي استطاع أن يتصدر مجموعته بدوري المجموعات من بطولة الأمم الأوروبية بعد أن تمكن من حصد سبع نقاط، الطواحين الهولندية خاضت دوري المجموات بالبطولة الأوروبية في المجموعة الأولى بجانب كل من فرنسا، وألمانيا، واستطاع المنتخب الهولندي تحقيق الفوز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر في مثلها، ليكون المنتخب الهولندي صاحب صدارة هذه المجموعة ويتأهل لدور نصف النهائي.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الانجليزي خاض دوري المجموعات بالبطولة في المجموعة الرابعة، وأتى بجوار منتخبي اسبانيا وكورواتيا، حيث تمكن المنتخب الانجليزي من الفوز في مباراتين، وتعادل في واحدة، ليجمع سبع نقاط، وضعته على رأس هذه المجموعة، ومكنته من التأهل لدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019.

موعد مباراة هولندا وانجلترا

ومن المقرر أن تقام مساء اليوم الخميس مباراة هولندا ضد انجلترا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وانجلترا

هذا وسيتم نقل وإذاعة مباراة هولندا وانجلترا بصوت المعلق علي محمد علي من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1، حيث ستكون المباراة منقولة على الهواء مباشرة.