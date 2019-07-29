هيرفي رينارد مديرا فنيا للمنتخب السعودي.. رسميا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين التعاقد رسميا مع الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، وخامس محطات رينارد التدريبية.

رينارد مدربا للسعودية

وبحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية ” واس” أن رينارد البالغ من العمر 51 عام ، كان قد اتفق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب رحيلة عن تدريب منتخب المغرب الا ان اليوم الاثنين أعلن رسميا توليه القيادة الفنية للمنتخب الاخضر، وذلك بداية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 الذي سوف ينطلق في سبتمبر المقبل ، وسوف يقابل المنتخب السعودي نظيره اليمني اليوم العاشر من الشهر ذاته

رينارد يرحل عن المغرب

وكانت اخر محطات الفرنسي هيرفي رينارد عبر منتخب المغرب الذي تولي قيادته الفنية في فبراير 2016 وخاض معه بطولة الامم الافريقية 2017 ومونديال 2018 وبطولة الأمم الافريقية – كان 2019- ، إلا انه قدم استقالته من تدريب المنتخب المغربي الشهر الجاري عقب الخروج من البطولة الافريقية المقامة بالقاهرة من دور الـ 16 علي يد منتخب بنين.

نجاح رينارد

وشهدت مسيرة رينارد أفريقيا نجاحات كبيرة اثناء تولية القيادة الفنية لمنتخب زامبيا ومنتخب كوت ديفوار ، حيث حقق المدرب الفرنسي لقب كأس الامم الافريقية مرتين الاولي مع زامبيا عام 2012 والثانية مع كوت ديفوار عام 2015، فيما قاد المنتخب المغربي 43 مباراة دولية، حقق خلالها 23 انتصارًا و9 تعادلات و11 هزيمة، والتي انتهت بالخروج المبكر من بطولة الامم الافريقية في مصر 2019