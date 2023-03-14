“هٌنا” موعد مباراة الكويت وشبيبة الساورة في كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة

البحث عن تفاصيل وموعد مباراة الكويت وشبيبة السارور الجزائري، في الدور التمهيدي الأول بدأ يتزايد من قبل جماهير الفريقين، حيث يستضيف نادي الكويت الكويتي نظيره فريق شبيبة السارة الجزائري في ملعب أستاد نادي الكويت، يوم الأربعاء 15 مارس في مباراة الذهاب ويسعى أبناء المدير الفني علي عاشور لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى، تساعدهم في العبور للدور التمهيدي الثاني من البطولة، وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الكويت وشبيبة الساورة الجزائري

تقام المباراة الأربعاء الموافق 15 مارس في الكويت، وتنقل على أكثر من قناة فضائية عربية في التوقيتات التالية.

15.30 : الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

17.30 : الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر/ السودان/ ليبيا.

18.30 : الساعة السادسة والنصف مساء|ً بتوقيت السعودية/ الكويت/ قطر.

19.30 : الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

القنوات الناقلة المباراة

كما ذكرنا فأن المباراة منقولة على أكثر من قناة فضائية عربية، منها قنوات الكأس القطرية/ قنوات ssc الرياضية السعودية.

أستعدادات فريق الكويت الكويتي

• جانب من المؤتمر الصحفي الخاص في مباراة نادي الكويت وشبيبة الساورة الجزائري بحضور المدرب علي عاشور وكابتن الفريق فهد حمود.

.#نادي_الكويت #kuwaitclub pic.twitter.com/NwlJWDeyFe — نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) March 14, 2023

أعلن المدير الفني للفريق الكويتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن فريقه جاهز للمباراة و|أعد لها بشكل جيد وأنه يتطلع للفوز بها، وأنه يثق في فريقه وتمنى أن يكون الفريق عند حسن ضن الجماهير الكويتية، بينما ناشد فهد حمود كابتن الفريق الجماهير للمؤازرة في اللقاء، وأشار إلي أن طموح الفريق هو حسم الصعود من مباراة الذهاب بالكويت، وأشار إلي أن الفريق أستعد للمباراة بشكل جيد.

مباراة الكويت وشبية الساورة بطولة الملك سلمان للأندية

الفائز من مجموع المباراتتين سوف يلاقي الفائز من بطل موريتانيا فريق نوازيبو، وفريق شباب الأردن في الدور التمهيدي الثاني للبطولة، والفائز من الأربعة سينضم للمجموعة التي تضم كلاً من، الرجاء المغربي، شباب بلوزداد الجزائري، والفريق الفائز من “الجيش الملكي المغربي/ فريق الاتحاد الليبي/ البرج البناني/ فريق الوحدة الإماراتي”

بطاقة مباراة الكويت الكويتي وشبيبة الساورة