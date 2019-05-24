“وافق مبدئياً”.. تقارير مغربية تؤكد اقتراب لابا كودجو مهاجم نهضة بركان من التوقيع للزمالك

أكدت تقارير صحفية مغربية بأن اللاعب التوجولي “لابا كودجو” مهاجم فريق نهضة بركان المغربي قد وافق مبدئياً على الانتقال لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن دخل نادي الزمالك مع اللاعب فى مفاوضات جادة من خلال وكيل أعماله منذ عدة أيام، وأن المفاوضات قد وصلت لمراحلها الأخيرة.

وقد ذكر موقع “اليوم 24” بأن المهاجم التوجولي “لابا كودجو” قد وافق من حيث المبدأ على خوض تجربة الاحتراف الأولي له فى مسابقة الدوري المصري فى صفوف نادي الزمالك المصري، حيث يخوض فريق نهضة بركان المباراة النهائية مع الزمالك يوم الأحد المقبل 26 مايو 2019 على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويتوج الفائز بمجموع المباراتين بكأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه.

وكان المهاجم التوجولي “لابا كودجو” مهاجم فريق نهضة بركان قد أحرز هدف الفوز فى مباراة الزمالك مع نهضة بركان المغربي فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى أقيمت الأسبوع الماضي وقد ظهر اللاعب بمستوي رائع بدي ومهاي وقد اعجب به جميع النقاد الرياضيين، كما أن النادي الأهلي يسعى للحصول على موافقة اللعب والانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

يذكر أن المهاجم التوجولي “لابا كودجو” يبلغ من العمر 27 عاماً وهو من مواليد 27 يناير 1992 ويلعب ضمن منتخب توجو، وينتهي عقده من نهضة بركان بنهاية هذا الموسم، بعد أن انتقل لصفوف نهضة بركان فى صيف 2016 مقابل 100 ألف دولار وسجل خلال مشاركاته مع الفريق 45 هدف فى 100 مباراة.