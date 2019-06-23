“وردة” يغلق حسابه على انستجرام بعد تهمة التحرش .. ومنتخب مصر يرد

قام عمرو مدحت وردة لاعب منتخب مصر والمحترف في نادي ”أتروميتوس“ اليوناني ، باتخاذ إجراء يتمثل في غلق حسابه الموجود على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وقد جاء ذلك بعد قيام إحدى الفتيات باتهام اللاعب عمرو وردة ومجموعة أخرى من لاعبي المنتخب المصري بالتحرش بها بشكل لفظي من خلال الرسائل.

عمرو وردة وواقعة التحرش

وكانت الفتاة والتب تعمل في مجال عرض الأزياء قد قامت باتهام كل من اللاعب عمرو وردة، واللاعب أحمد حسن كوكا ومحمود الونش بإرسال رسائل لها من خلال حسابها الموجود على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وقد أتى ذلك أثناء وجود اللاعبين داخل معسكر المنتخب المصري القائم من أجل الاستعداد والتمرين لمباريات المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

رد المنتخب المصري عقب واقعة “وردة”

وعلى الجانب الآخر فيما يتعلق برد المنتخب المصري حول تلك الواقعة، فقد قام كابتن إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر بالتصريح قائلًا : “ما حدث ليس شائعات، في عصر السوشيال ميديا أصبحت الأمور صعبة ، حرصنا على الحديث مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أجيري بتوجيه الجميع، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة ، فالموضوع ليس بحجم ما يثار».

كما قد أضاف مدير منتخب مصر “لهيطة” قائلًا : «كان الحديث مع جميع اللاعبين ولم يختص أجيري أحدًا بعينه، حيث طالبهم أجيري بالتركيز لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، خاصة أن البطولة تقام في مصر».

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب المصري في الفترة الحالية يخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تعقد على أرض مصر ابتداء من يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019، على أن تستمر البطولة إلى يوم الجمعة الموافق 19 يوليو القادم.

ويذكر أن منتخب مصر قد قام بخوض مباراته الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية ضد منتخب زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو، والتي قد انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف مقابل لاشئ على يد اللاعب المصري محمود تريزيجه، ويستعد المنتخب المصري في الوقت الحالي لخوض مباراته الثانية يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019، وذلك ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 10 مساءً.